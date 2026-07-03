Cuarto accidente laboral mortal en Sevilla en una semana: Muere tras caer mientras podaba árboles en Villamanrique

Archivo - Imagen de archivo de una actuación del 061 en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este viernes tras precipitarse desde la cesta de una plataforma elevadora cuando realizaba labores de poda de árboles en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa. Se trata del cuarto accidente laboral mortal registrado en la provincia de Sevilla en la última semana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro ha tenido lugar en una casa palacio situada en la calle Sor María del Coro sobre las 9,30 horas.

El varón realizaba labores de mantenimiento en el jardín cuando se precipitó desde la canasta de una máquina elevadora en la que podaba los árboles.

En consecuencia, fueron activados el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Los primeros tan solo pudieron confirmar su muerte.

De igual forma, se ha dado aviso del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

CUARTO ACCIDENTE LABORAL

En contexto, en la última semana han fallecido otras tres personas mientras se encontraban en su puesto de trabajo. El primero de ellos, un trabajador de 54 años que era golpeado por un caballo en una hacienda de La Rinconada el pasado 25 de junio mientras cuidaba de los animales.

Los otros dos casos se dieron el pasado miércoles 1 de julio. Un hombre fallecía tras caer y quedar atrapado en un tractor mientras trabajaba en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía. Posteriormente, un varón fallecía tras caer desde una altura de diez metros cuando se realizaba labores en una obra de la calle Dormitorio de Sevilla capital.