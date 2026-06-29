Una muestra sobre ópera flamenca, cine y 'otras perlas' acercarán el arte jondo a Sevilla de la mano de la Bienal

Foto de familia tras la presentación de la programación de actividades paralelas de la Bienal, en la Fábrica de Artillería - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla completa su programación de espectáculos con un amplio abanico de actividades paralelas que convertirán la ciudad en un gran escenario para el encuentro con el arte jondo. Bajo el epígrafe 'Otras perlas', la cita ofrecerá exposiciones, proyecciones cinematográficas, actuaciones al aire libre, encuentros y propuestas culturales que expanden la experiencia flamenca más allá de los teatros, acercando al público sevillano y visitante "una visión diversa, contemporánea y profundamente arraigada de este patrimonio universal".

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que la Bienal es "uno de los grandes motores culturales y una de las marcas más reconocidas de la ciudad en el mundo. Su prestigio, su capacidad de innovación y su arraigo han generado una fuerza de atracción extraordinaria que hace que instituciones, entidades y empresas quieran formar parte de este proyecto colectivo y contribuir a engrandecerlo".

En una nota de prensa, la edil ha señalado que estas actividades paralelas son "la mejor demostración de la vitalidad de la Bienal" y de su capacidad para "irradiar cultura más allá de los escenarios". Moreno ha afirmado que "la suma de esfuerzos entre instituciones, tejido asociativo y sector privado no hace la Bienal más exclusiva, sino más abierta y expansiva. Cada colaboración amplía su alcance, incorpora nuevas miradas y permite que el flamenco llegue a más públicos, consolidando a Sevilla como la gran capital mundial de este arte".

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha manifestado que "con la programación alternativa, la Bienal ofrece una experiencia genuina, visceral e integral para descubrir y disfrutar del flamenco tanto al que nos visita por primera vez como al que ya nos conoce. También a los que no nos buscan, pero estoy seguro de que nos van a encontrar".

La programación de actividades paralelas arrancará con la exposición 'La noche azul. Ópera flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester', una muestra que invita a recorrer uno de los periodos más decisivos de la historia del flamenco y su estrecha relación con fenómenos como la expansión de la radio y el desarrollo de la industria discográfica. Instalada en la Nave de Grabados de la Real Fábrica de Artillería, la exposición reunirá cerca de 150 piezas procedentes de una de las colecciones privadas más importantes dedicadas al patrimonio sonoro español.

Otro de los grandes ejes de 'Otras perlas' será 'Flamenco a pie de calle', una propuesta que llevará actuaciones gratuitas al aire libre a distintos puntos de Sevilla con el objetivo de acercar el arte jondo a residentes y visitantes en espacios cotidianos de la ciudad. El ciclo arrancará el 3 de septiembre en el Polígono Sur con 'La noche de las gitanas', un espectáculo coral en el que participan Herminia Borja, Mara Rey, Zamara Carrasco y Manuela Vargas que reivindica el legado cultural y artístico de las mujeres gitanas a través de un recorrido por la memoria flamenca de barrios y comunidades donde este arte forma parte de la vida diaria.

Al día siguiente, en el Monasterio de San Jerónimo, los hermanos Diego y Hugo Aguilar presentarán 'Cuestión de tiempo', una creación que explora la identidad, la herencia y los vínculos familiares desde la experiencia compartida de dos artistas unidos por la danza. El 5 de septiembre, la Plaza Virgen del Pilar acogerá la segunda edición del Festival Macarena Flamenca, que rendirá homenaje al cantaor José de la Tomasa en reconocimiento a una trayectoria fundamental para la conservación y transmisión de los cantes sevillanos, en el que tomarán parte, entre otros, Potito, Manuel Herrera y Manuela Amador Carrasco.

Cerrará este primer recorrido, el 6 de septiembre en el Museo de Artes y Costumbres Populares, 'Nazareno y Olivares', una propuesta escénica que recorre la vida y la obra de Antonio Fernández Díaz Fosforito, figura esencial del flamenco contemporáneo, a través de la palabra, la música y la danza de artistas como Enrique Garcés, Bernardo Miranda, Alejandro Hurtado y Yolanda Osuna. Todas las actuaciones comenzarán a las 21,30 horas y serán de acceso libre hasta completar aforo.

PREGÓN DE LA BIENAL DE FLAMENCO

La programación paralela incluirá también el pregón de la XXIV Bienal de Flamenco, que dará el pistoletazo de salida a esta edición el 9 de septiembre en la Plaza de San Francisco. Bajo el título 'Ecos Primitivos. Cante en altura, danza en tierra', el cantaor Segundo Falcón dirigirá una propuesta concebida específicamente para el espacio público que transformará este emblemático enclave sevillano en un gran escenario inmersivo.

La intervención reunirá las voces de Segundo Falcón, María Terremoto, Rafael de Utrera, Esperanza Fernández y Pedro El Granaíno, situadas en distintos balcones de la plaza, mientras la bailaora Ana Morales desarrollará una coreografía en el centro del espacio.

Con 'Sevilla se deja ver', universidades, fundaciones y entidades culturales locales complementan a la Bienal con una excelente selección de exposiciones, ciclos y actividades varias haciendo que la experiencia sea aún más enriquecedora y completa.

Las propuestas audiovisuales tendrán un papel destacado, comenzando por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que volverá a sumarse a la Bienal con el ciclo cinematográfico 'Flamencas', que se desarrollará los días 8, 15, 22 y 29 de septiembre.

Por otra parte, el Teatro Lope de Vega acogerá el 23 de septiembre el estreno de 'Naquerar', de Patricio Hidalgo y José Romero, una película que revisita el legado de 'Camelamos Naquerar', obra fundamental de la escena española de los años 70, para reflexionar desde la danza y la creación contemporánea sobre la memoria, la identidad y las formas actuales de expresión.

COLABORACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo abrirá el 4 de septiembre en el Espacio Santa Clara la conferencia 'Flamencuras del 27: De lo jondo a los duendes de Lorca', de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, acompañada al cante por Alicia Gil, dedicada a explorar la influencia del flamenco en la Generación del 27 y su conexión con las vanguardias artísticas del siglo XX.

Por su parte, la Universidad Loyola organizará tres masterclasses los días 9, 14 y 15 de septiembre, a cargo de Olga García Sánchez, Pedro Ricardo Miño y José María García, respectivamente, que ofrecerán nuevas perspectivas sobre la creación, la interpretación y la transmisión del arte flamenco desde ámbitos complementarios.

La gastronomía también formará parte de la experiencia de la Bienal con la presentación de una nueva edición especial de la guía 'Gastropass 360º Bienal de Flamenco', una publicación bilingüe, con versión web, que propone descubrir Sevilla a través de sus principales atractivos culturales, turísticos y gastronómicos.

Además, dentro del apartado gastronómico, encontramos las XXV Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla y Provincia, que se celebrarán del 25 de septiembre al 25 de octubre con la participación de entre 20 y 25 establecimientos hoteleros.

'FLAMENCO EN IMÁGENES'

Del 22 al 25 de septiembre, Cobertura Photo organizará 'Flamenco en imágenes, evocando lo divino', un taller fotográfico impartido por Antonio Pérez y Alberto Rojas Maza que propone un acercamiento al universo flamenco a través de la fotografía contemporánea. La iniciativa combinará sesiones teóricas y prácticas para explorar tanto la dimensión escénica de este arte como su presencia en las calles y espacios cotidianos de la ciudad.

Las peñas flamencas de Sevilla volverán a desempeñar un papel esencial en la difusión y preservación del arte jondo a través del ciclo 'Empeñados por Sevilla', una iniciativa que pondrá en valor estos espacios como auténticos custodios de la tradición flamenca.