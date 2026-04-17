'El mundo por montera' reunirá en septiembre grandes figuras del flamenco en la Maestranza en la XXIV Bienal de Sevilla

Revelación del cartel de 'El mundo por montera', el espectáculo central de la XXIV edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco de Sevilla ha presentado los detalles de 'El mundo por montera', el espectáculo central de la XXIV edición, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La propuesta reunirá a un elenco artístico que pone de relieve la diversidad y la vitalidad del flamenco contemporáneo.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, al cante participarán figuras como José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa. Estarán acompañados por las guitarras de Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal. La parte instrumental se completará con los saxofonistas Juan Jiménez y Alfonso Padilla, junto a la percusión y palmas de El Oruco, Abel Harana, Daniel Suárez y El Chupete. El baile estará a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Patricia Guerrero.

Un siglo después, todos ellos celebrarán aquel impulso que vivió el flamenco en 1926, cuando Pepe Marchena comenzó a abrirse paso en los circuitos de la llamada Ópera Flamenca, Manuel Vallejo recibió la II Llave de Oro del Cante tras el triunfo de Manuel Centeno en la Copa Pavón, y la industria discográfica experimentó un avance con la llegada de las grabaciones eléctricas. En ese momento, el flamenco se extendía por teatros, cines y plazas de toros, consolidándose como un espectáculo de masas, mientras convivían maestros como Antonio Chacón o Manuel Torre con figuras esenciales del siglo XX como La Niña de los Peines, Vallejo, Marchena, Pepe Pinto o Ramón Montoya.

En este sentido, la gala, con dirección artística de Andrés Marín y Luis Ybarra, se concibe como una celebración colectiva destinada a homenajear a aquellas figuras pioneras que, hace un siglo, llevaron el flamenco a una dimensión popular y masiva.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha manifestado que "la ciudad de Sevilla no es un decorado ni un 'souvenir', sino una realidad viva construida desde la mezcla de vivencias, ritos y excelencia". "Esa identidad es uno de los principales motores de nuestra proyección cultural y económica", refiriéndose a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla "como un espacio cargado de significado, que representa un lugar donde el arte se expresa desde la verdad y el respeto. Por eso es el escenario idóneo para acoger una propuesta como 'El mundo por montera', que reivindica el flamenco como una de nuestras expresiones culturales más complejas".

Igualmente, ha destacado, "esta gala establece además un diálogo histórico con la Maestranza, elevando la jerarquía del flamenco y reforzando su proyección internacional. Con ello, Sevilla demuestra su capacidad para unir tradición y modernidad, atraer un turismo cultural de calidad y consolidarse como una gran capital cultural a nivel mundial".

El director de la Bienal y uno de los directores artísticos del espectáculo, Luis Ybarra, ha hecho hincapié en que 'El mundo por montera' "no es un festival dentro de la plaza de toros, sino un espectáculo con un diseño y por un motivo concreto". Así, ha señalado que "un siglo después del apogeo de la Ópera Flamenca, cuando lo jondo se instaura en los cosos durante los años 20 de la mano de la Niña de los Peines, Pepe Marchena, Manuel Vallejo y toda esa generación sublime, nuestra expresión artística vuelve a ocupar este lugar. Lo hace sin nostalgia, con figuras de hoy para revisitar un repertorio de una riqueza extraordinaria".

CELEBRAR EL CENTARIO DE LA DIFUSIÓN DEL FLAMENCO

De esta manera, ha puesto en valor que se celebra el centenario desde que el flamenco comienza a desarrollarse como arte escénico ante las masas y para ello cuentan "con artistas de enorme popularidad, artistas genuinos, de carácter fronterizo, también nuevos valores". Asimismo, ha señalado que espera que "la gala de la próxima edición de la Bienal será un acontecimiento para la ciudad".

Por su parte, el coreógrafo y bailarín Andrés Marín, ha definido esta propuesta escénica como una "experiencia irrepetible", al tiempo que ha definido a 'El mundo por montera' como "un viaje y una ensoñación". "Un encuentro entre tiempos y sensibilidades distintas que solo va a suceder esa noche", ha avanzado.

Al hilo de lo anterior, ha indicado que "hemos concebido la gala como un acontecimiento extraordinario, irrepetible, donde un elenco intergeneracional --desde los artistas más jóvenes hasta los grandes maestros-- se funde en el toque, el cante y el baile para rendir homenaje a aquellas figuras pioneras que, hace un siglo, llevaron el flamenco a una dimensión popular y masiva".

Asimismo, ha insistido en que 'El mundo por montera' "no busca la reconstrucción historicista" puesto que "no queremos reproducir ni imitar lo que ocurrió en los años 20, pues aquello pertenece a su tiempo". Así, ha concretado que su interés reside en "recuperar esa herencia, esa energía expansiva, y revisitarla desde la mirada actual, desde la contemporaneidad y la vanguardia", definiendo al espectáculo como "una comunión entre generaciones, una noche en la que pasado y presente se tensan hasta encontrar un centro común".

UN CARTEL QUE RECUPERA LOS CÓDIGOS DE LA ÓPERA FLAMENCA

En relación con el cartel, diseñado por José Gil Galiano e ilustrado por José Miguel Pereñíguez, este último ha explicado que la propuesta parte de una idea planteada por Andrés Marín y Luis Ybarra de "recuperar el imaginario y los códigos gráficos de los antiguos anuncios de la Ópera Flamenca". "Como en algunos de aquellos carteles históricos, hemos recurrido a un único elemento visual, un dibujo, para presentar al elenco", ha señalado.

Pereñíguez ha añadido que "era difícil obviar el título del espectáculo y el lugar donde se celebra, así que tomamos como punto de partida una imagen de Chicuelo, el torero de la Alameda, con la montera". A partir de ahí, han construido "un collage de referencias y alusiones a los artistas participantes: fragmentos de su fisonomía, rasgos que remiten a su origen o elementos de su universo creativo". "Todo ello se articula en una especie de caos ordenado que convierte la lectura de la imagen casi en un juego", ha especificado.

En cuanto al diseño, ha precisado que se ha buscado situar en un marco definido los datos esenciales que ubican el espectáculo en su espacio, su tiempo y su contexto. A partir de ahí, los nombres del elenco conforman "una mancha orgánica que parece prolongar y dar cuerpo a la cabeza del dibujo, o incluso situarse por delante, como si estuvieran impresos sobre un imaginario burladero". La rotulación combina una tipografía de la familia serif egipcia --similar a las empleadas en la época de referencia, talladas en madera-- con una letra de palo seco, de carácter contemporáneo.