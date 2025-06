Muñoz acusa a Sanz de "cinismo" al reclamar proyectos al Estado pero "callar" ante las "demoras" de la Junta

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha acusado este sábado al alcalde, el popular José Luis Sanz, de "cinismo político" al reclamar al Gobierno central del PSOE que acelere los proyectos estatales en la ciudad, pero "callar" ante "demoras" de la Junta como la de la revisión del proyecto técnico del tramo sur de la línea tres del metro, cuyos primeros sondeos geotécnicos comenzaron en enero de 2022.

Para Muñoz, es "incoherente y profundamente irresponsable que Sanz calle" con relación a la actualización del estudio de alternativas del proyecto de la línea dos del metro, ya contratada por la Junta de Andalucía y que incluye estudiar su prolongación al Aljarafe y al aeropuerto; y la revisión del proyecto técnico del tramo sur de la línea tres, actuación esta última que arrastra demoras al ser añadidas nuevas alternativas de trazado en los estudios, pues sus primeros sondeos geotécnicos se remontan a enero de 2022; pero que sigue adelante.

A su entender, respecto a estas dos actuaciones licitadas, contratadas y actualmente en marcha, los responsables del Gobierno andaluz del PP "no han movido un solo papel en más de diez años".

"La realidad es que la Línea 2, diseñada en 2011 para conectar Sevilla Este con el centro y el Aljarafe (El proyecto original era entre Sevilla Este y la Cartuja y el Ayuntamiento de Camas alegó para su inclusión), lleva más de 13 años paralizada (Siete de ellos durante el periodo socialista de Gobierno andaluz). No fue hasta noviembre de 2024 cuando la Junta adjudicó una actualización del estudio de alternativas, que ni siquiera estará lista hasta mediados de 2026. A día de hoy no existe proyecto constructivo ni calendario de ejecución", señala, después de que los populares acusasen a los socialistas de plantear este proyecto pero no acometerlo nunca, en un marco de suspensión o congelación de obras públicas tras la gran crisis financiera mudial comenzada en 2008.

En cuanto al tramo sur de la línea tres, cuyos trabajos comenzaron en enero de 2022 incluyendo un estudio informativo respecto a la planeada prolongación del tramo hasta el hospital Virgen de Valme abarcando el entorno de Palmas Altas con los desarrollos urbanísticos allí previstos y la ciudad de la justicia; el edil socialista ha opinado que "sigue en el limbo porque la Junta ha seguido retrasando su avance técnico, añadiendo cambios en el trazado que sólo han servido para dilatar aún más los plazos", con lo que "no hay proyecto definitivo ni fecha de licitación a la vista".

"El PP habla de agravio inversor, pero ha hecho de la parálisis su modelo de gestión. Mientras los vecinos de Bellavista y de Sevilla Este esperan el Metro, la Junta sigue dibujando alternativas sobre planos y acumulando retrasos", insiste el portavoz, acusando al alcalde de "callar sobre esta demora".

"Ser alcalde de Sevilla implica ser reivindicativo con todos. El metro no puede ser rehén de la inacción autonómica mientras el PP busca culpables fuera".