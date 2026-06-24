Nace 'Sevilla Se Levanta', un partido "sin adscripción política" que buscará "el bien común" en las municipales

Creación del partido 'Sevilla Se Levanta' para las municipales de 2027 - SEVILLA SE LEVANTA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ciudadanos y profesionales que hasta ahora formaban parte de la iniciativa ciudadana 'Sevilla Se Muere' han anunciado este miércoles la puesta en marcha de 'Sevilla Se Levanta', un partido "sin adscripción política" que busca "mejorar la calidad de vida" y pretende figurar entre las candidaturas elegibles en las próximas elecciones municipales de 2027.

En un comunicado, la organización ha detallado que se trata de un partido "de sevillanos para los sevillanos", misma vez que han expresado que nacen "convencidos del pragmatismo en la gestión municipal" y "en el esfuerzo por el bien común de la mayoría de los vecinos y residentes".

Entre sus propuestas figuran una paralización "inmediata" de alojamientos turísticos, devolución del uso residencial a estas viviendas, la creación de un parque de vivienda pública para alquiler social, un control "riguroso" de las reformas del viario o un control de proyectos urbanísticos y eventos en la ciudad.

"No tenemos otro interés que el bien común. La prioridad en que las necesidades de la mayoría se solucionen por la vía del presupuesto municipal y una gestión eficaz y transparente", han esgrimido.