Noctaíra 2026 impulsa su primera década en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con más de 125 propuestas culturales recibidas

El delegado municipal de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha cerrado el plazo de presentación de propuestas para la programación de Noctaíra 2026, que ha permanecido abierto del 31 de marzo al 20 de abril, con una respuesta de 125 propuestas recibidas.

Las propuestas, procedentes tanto del ámbito local como estatal, reflejan la consolidación de este programa como una cita de referencia dentro de la programación cultural de verano, según ha informado el Consistorio en una nota.

En cuanto a su tipología, un 37% corresponde a teatro, un 29% a música, un 20% a danza, un 12% a circo y un 2% a otras disciplinas. Por su parte, el delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas ha destacado que Noctaíra llega este 2026 a sus diez años en activo, convertido ya en una cita "plenamente reconocible" dentro de la oferta cultural y turística de Alcalá.

En este sentido, ha subrayado el trabajo sostenido que viene desarrollando la Delegación de Turismo para "seguir fortaleciendo un programa que aúna cultura, patrimonio y espacio público", y que cada año despierta el interés tanto de la ciudadanía alcalareña como de visitantes de otros puntos de la provincia.

A lo largo de esta década, Noctaíra se ha consolidado como "una propuesta capaz de activar las noches de verano desde una fórmula que combina espectáculos de calidad con la puesta en valor de los espacios patrimoniales y el atractivo turístico de la ciudad", ha apuntado la Administración local, añadiendon que su recorrido y aceptación lo han convertido en un referente dentro de la programación municipal.

Noctaíra volverá a desarrollarse, como cada año, durante los meses de julio, agosto y septiembre, con una programación multidisciplinar en distintos espacios de la ciudad. Actualmente, el equipo técnico trabaja en el proceso de selección de las propuestas que conformarán la programación definitiva de esta nueva edición.