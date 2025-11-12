Nueva reunión este jueves entre el Ayuntamiento y los sindicatos por el plan de navidad de la Policía Local de Sevilla

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos policiales van a reunirse este jueves para intentar llegar a un acuerdo sobre el plan de navidad de la Policía Local. Fuentes municipales han confirmado la cita a Europa Press, después de no llegar a un acuerdo en el primer encuentro entre ambas partes el pasado lunes.

En declaraciones a los medios este martes, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguraba que ésta era una "semana clave" para cerrar el plan e indicaba su confianza "en la buena voluntad" de los agentes. Asimismo, indicaba que "hay unos topes de productividad y horas extras" de cara a las cuentas municipales. Sin embargo, volvió a destacar "la falta de 500 policías" en la ciudad.

Por su parte, fuentes del sindicato CSIF han confirmado a Europa Press, el rechazo "unánime" al plan presentado por el Ayuntamiento el pasado lunes. Han asegurado que la propuesta no estipula la posibilidad de librar "ninguno de los días señalados de Navidad", como si se recogía en años anteriores.

En esta línea, han exigido que sea un "plan continuado" y han indicado que el Ayuntamiento "no pone límites a los eventos, que aumentan cada año". "No vamos a tener el plan del año pasado, porque no hay magna y por muchas otras razones, pero lo que tampoco queremos es que el plan sea una herramienta para salvar los días más señalados", han indicado.

El sindicato ha subrayado que mantiene la "mano tendida al Consistorio". En esta línea, fuentes del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) han asegurado que son "optimistas" con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Asimismo, han subrayado que el plan presentado inicialmente por el Ayuntamiento "no tiene en cuenta las necesidades de la ciudad".