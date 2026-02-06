Nuevo desencuentro en la reunión entre sindicatos y Ayuntamiento de Sevilla por la limpieza de los colegios

Archivo - Limpieza colegio - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA).

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos del comité de empresa del Consistorio han mantenido una reunión este viernes sobre la externalización del servicio de la limpieza de los colegios anunciado por el Gobierno municipal que ha provocado la protesta de las entidades sindicales.

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha señalado que los sindicatos "se han levantado de la reunión" y han mostrado su desacuerdo ante la externalización. "No atienden a las razones que les estamos diciendo", ha asegurado Bueno, al mismo tiempo que ha destacado que mantienen abierta la posibilidad a otro encuentro.

En paralelo, Bueno ha remarcado que la propuesta del Ayuntamiento "no supone ningún despido". "No sé eso de quién se lo ha inventado, que sindicatos y personas diciendo que vamos a despedir a gente. Nadie va a ser despedido", ha subrayado el portavoz.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno ha estabilizado a casi 300 personas en dos años y que va a ofertar este año una oferta pública "con 106 personas más".

LOS SINDICATOS HABLAN DE "PARIPÉ" Y MANTIENEN LAS MOVILIZACIONES

Los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento han calificado la reunión como "un paripé" y ha señalado la "falta de voluntad para dialogar" por parte del Gobierno municipal.

En un comunicado consultado por Europa Press, los sindicatos han pedido la apertura de una "negociación real" ante una decisión que asegurado que "se basa en argumentos falaces y en una más que discutible eficiencia económica y de gestión".

"El servicio de limpieza municipal fue un servicio municipalizado hace más de 40 años por la mala gestión de las empresas privadas en su día. Y económicamente parece difícil defender que se gaste 25 millones de euros de los sevillanos en dos años, mientras el coste de las contrataciones necesarias oscila entre 7 y 9 millones", han afirmado.

Los representantes del comité de empresa han señalado que la reunión "ha saltado por los aires" al transmitir el Consistorio que "la decisión está tomada, y que tal como dijo el alcalde, lo que no funciona se quita". Ante esto, l"os sindicatos han replicado que lo que no funciona, se arregla".

"Lamentamos profundamente la actitud del Alcalde y su Gobierno municipal en todo este asunto y la incapacidad de su Delegado de Recursos Humanos. Sin ánimo de arreglar nada, sin ninguna responsabilidad hacia la plantilla y el empleo público, y atreviéndose a pedir responsabilidad a los sindicatos municipales mientras utiliza todas sus armas para ejercer presiones y coacciones a direcciones de colegios que se han manifestado en contra de la privatización, Ampas, entidades ciudadanas, etc.", han afirmado.

Por ello, los sindicatos han anunciado que mantienen la manifestación convocada el 19 de febrero, al mismo tiempo que ha destacado que "siguen abiertos a la negociación para mejorar el servicio de limpieza de los colegios".