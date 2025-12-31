Las ordenanzas fiscales de Sevilla para 2026 entran en vigor este jueves con una bajada del 1% en el IBI

Archivo - Contenedores de Lipasam para residuos diversos ubicados en la Alameda de Hércules. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 1 de enero entran en vigor las Ordenanzas Fiscales de 2026 que "siguen reduciendo la presión fiscal sobre los sevillanos". Así lo defiende el delegado de Hacienda, Juan Bueno, que ha informado que tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el primer día del año entrarán en vigor las nuevas tasas e impuestos locales. Las Ordenanzas Fiscales contemplan una nueva bajada del 1% del IBI para todos los sevillanos en 2026, así como la congelación del resto de impuestos locales, las tasas y los precios públicos e incorpora más y mejores bonificaciones tributarias.

Con ellas, ha explicado Bueno en un comunicado, se pretende "lograr el objetivo fundamental de este gobierno: estimular la economía local y dejar el dinero en el bolsillo de los sevillanos". La principal novedad que contienen las Ordenanzas Fiscales para 2026 que entran en vigor este 1 de enero es la nueva bajada del 1% sobre todos los tipos impositivos y tipos diferenciados aplicables a los bienes inmuebles, ya sean urbanos, rústicos o de características especiales, que se suma a la otra bajada generalizada del 1% que se aplicó en 2024.

Como ha indicado el delegado de Hacienda, "con esta nueva bajada en el IBI, el gobierno municipal continúa su compromiso de rebajar los impuestos a los sevillanos". En este sentido, Bueno ha incidido que "en el primer ejercicio fiscal, 2024, bajamos un 1% todos los impuestos; en el siguiente, 2025, congelamos todos los impuestos, y ahora, en el tercero, volvemos a aplicar una nueva bajada del 1% en el IBI que beneficia a todos los sevillanos".

En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) entran en vigor dos bonificaciones. Por un lado, en las obras para favorecer las condiciones de accesibilidad, se suprime la limitación actual de disfrutar de subvenciones públicas o privadas, a fin de favorecer que este tipo de obras, como la instalación de ascensores, se podrán acoger a la Bonificación. Por otro lado, se amplía del 80% al máximo legal permitido (95%) la bonificación en el ICIO para aquellas obras que afecten a los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Por otro lado, en la Ordenanza sobre la Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las zonas determinadas por el Ayuntamiento, a petición del Servicio de Movilidad, tras haberlo consensuado con los vecinos, se incluyen seis nuevas calles en la zona de la Pirotecnia (Avenida de la Borbolla, Avenida de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans), a fin de facilitar la rotación de vehículos en un entorno con alta concentración de oficinas, medida que no supondrá un perjuicio para los residentes que dispongan de abono mensual.

Esta medida viene motivada por la restitución de las plazas de aparcamiento eliminadas por la obra del Metrocentro y distintas obras del entorno. También entra en vigor la exención de la Tasa de Derechos de Exámenes a las personas víctimas de violencia de género y del terrorismo, así como a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial. También se aplicará desde el 1 de enero una reducción del 50% sobre las cuotas previstas en favor de los miembros de las familias numerosas de categoría general.

En relación con las Tasas gestionadas por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de este Ayuntamiento, se modifica, en primer término, la Tasa de expedición de documentos de dicho Organismo por cuestiones puramente técnicas. Y en segundo lugar y, como cambio más destacable, en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos entra en vigor una nueva tasa por tramitación de licencias para actividades ocasionales de naturaleza lucrativa, tales como espectáculos, atracciones, actos publicitarios, con una escala de precio, según aforo y duración de la actividad a desarrollar.

Quedan excluidas de la nueva tasa, las entidades de interés general sin ánimo de lucro y las hermandades. Finalmente, se operan cambios sobre la Tasa de prestación de servicio de mercado de abastos, precisando más y mejor el hecho imponible de la tasa, o en los anexos de callejeros de tasas y precios públicos, conforme a las nuevas denominaciones o nuevas calles surgidas en la ciudad. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha indicado que "con las Ordenanzas Fiscales de 2026 seguimos cumpliendo el compromiso de bajar los impuestos, demostrando que seguimos favoreciendo que el dinero de los sevillanos esté en su bolsillo, ampliando una serie de bonificaciones y reducciones para que la economía sevillana siga creciendo".