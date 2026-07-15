Los Palacios (Sevilla) colocará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial y apoyar a Fabián y Gavi

Archivo - Los jugadores de fútbol Jesús Navas, (d) Fabián Ruiz, (2d) y Pablo "Gavi" (i) durante la recepción institucional a los jugadores de la selección española de fútbol tras la conquista de la Nations League en los Palacios y Villafranca - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca instalará una pantalla gigante en la Plaza de España para que todos los vecinos del municipio puedan vivir de forma conjunta la final del Mundial de Fútbol que disputará España este domingo, 19 de julio, y en la que el pueblo alentará especialmente a sus paisanos, Fabián Ruíz y Pablo Páez Gavira (Gavi).

Según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, el Consistorio ha preparado una programación que comenzará a partir de las 20,00 horas con animación a cargo de un DJ, para crear un ambiente festivo para que los vecinos disfruten de este histórico encuentro.

De esta manera, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la participación para respaldar al combinado nacional y mostrar el apoyo de todo el municipio a los futbolistas palaciegos Fabián y Gavi, protagonistas de este importante acontecimiento deportivo.

Asimismo, han destacado que la iniciativa pretende convertir la Plaza de España en un "punto de encuentro para compartir la emoción de la final en un ambiente de convivencia, ilusión y pasión por el fútbol".