El alcalde de Mairena señala que la nueva bajada del paro deja al municipio en los niveles de 2009

Publicado 03/01/2019 14:48:00 CET

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), el socialista Antonio Conde, ha manifestado este jueves que el último recuento de demandantes oficiales de empleo refleja que tras caer dicho indicativo en 40 personas en la localidad entre noviembre y diciembre de 2018, la variación interanual del paro refleja 228 desempleados registrados menos y una situación del paro equiparable a la de diciembre de 2009. No obstante, ha abogado por "seguir trabajando" para reducir el desempleo.

En concreto, entre noviembre y diciembre de 2018, Mairena del Aljarafe redujo de 3.942 a 3.902 el número de personas del municipio demandantes oficiales de empleo, toda vez que en diciembre de 2012 la localidad contabilizaba 5.220 demandantes de empleo registrados como tal. Así, entre noviembre y diciembre la localidad redujo en 40 personas su número de demandantes oficiales de empleo, contabilizando 228 parados menos entre los meses de diciembre de 2017 y 2018.

Al respecto, señala el Gobierno local socialista que "la cifra de parados en diciembre vuelve a bajar de las 4.000 personas, algo que no sucedía desde diciembre de 2009", cuando se contabilizaban 3.786 demandantes oficiales de empleo. "Celebro que siga bajando el paro, pero quiero más empleo para conseguir el mayor bienestar para las familias y emprendedores de Mairena", ha dicho el primer edil de Mairena.

Por ello, ha apostado por no "lanzar las campanas al vuelo y seguir estando cerca de quienes más lo necesitan, tanto de nuestras familias como de aquellos emprendedores cuyos proyectos aún no han despegado". "El Ayuntamiento seguirá intentando crear las condiciones para que se genere empleo, bonificando a las empresas que lo hagan, creando nuevos planes municipales y no desaprovechando ni uno solo de los que creen la Diputación o la Junta", ha dicho, desgranando las bonificaciones municipales promovidas durante este mandato con relación a la creación de empleo y la contratación temporal de unas mil personas a lo largo del mandato en curso, mediante los planes de empleo propios y del resto de administraciones.