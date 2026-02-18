Pasa a disposición judicial Rafael Pineda y otros cuatro detenidos por una trama urbanística en Sevilla

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, han pasado este miércoles a disposición judicial. Entre los arrestados en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo este martes, se encuentra Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista, y un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.

Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,8 millones de euros y vendida a los pocos meses por casi cuatro millones. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla.

El informe en cuestión está centrado en unos terrenos de Pino Montano cuya venta quedó "numerosos años desierta" durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que "era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esa parcela, y así lo reconoce la UCO", tal como señalaba entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa.

El edil recordaba que cuando vieron el "lastre" de esa parcela se hizo una tasación que "bajaba" porque había unos inquilinos en la misma "y la venta estaba sujeta a aquellos". "Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso", añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Ayuntamiento abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto después de constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso "desierto y continuado" de la parcela, de esa venta posterior, y que, además, "recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal".

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre una vez que se levantó el secreto de las actuaciones.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad".