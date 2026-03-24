Piden en Sevilla 15 años de prisión a anciano por agresión sexual a su esposa tras medio siglo de matrimonio

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita un total de 15 años de prisión, así como diez años de libertad vigilada, a un varón de 74 años acusado de agredir sexualmente a su esposa, con la que había estado casado durante 51 años y con la que tenía cuatro hijos en común, al obligar a la misma durante, al menos, varios años a mantener relaciones "sin su consentimiento y en contra de su voluntad".

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, "en fechas no concretadas pero al menos en los últimos años anteriores a octubre de 2023 y en un número no concretado de ocasiones, pero numerosas, en el interior del domicilio, el procesado procedió intencionadamente, con ánimo de satisfacer su instito libinidoso, a mantener relaciones sexuales con su esposa, sin consentimiento de ésta y contra su voluntad".

Todo ello, concreta, "agarrándola fuertemente de las manos, levantándola de las piernas o adoptando posturas sexuales que ella no deseaba y que le manifestaba expresamente al procesado para que cesara su actitud, a lo que el mismo hacía caso omiso". Como consecuencia de los hechos relatados, la mujer "presenta sintomatología compatible con ansiedad".

Según la Fiscalía, los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por los que procede imponer al mismo quince años de prisión, así como diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la mujer durante siete años a menos de 300 metros. Todo ello de cara al juicio, señalado en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla para este miércoles, 25 de marzo.