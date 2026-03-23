La Audiencia de Jaén juzga este martes a un hombre acusado de agredir sexualmente de tres hermanas menores

Archivo - Sala de vistas de la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este martes a un hombre de 60 años acusado de agredir sexualmente a tres menores, hijas de un amigo suyo, y de hacerlo de forma continuada durante dos años. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal le reclama penas que suman 20 años de prisión.

Los hechos se denunciaron en febrero de 2024 después de que el propio acusado difundiera una imagen con alguna de las tres hermanas, que tenían entre 15 y 14 años cuando comenzaron las agresiones.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, desde 2022 y hasta febrero de 2024, el procesado, "aprovechando la relación de amistad" que tenía con el padre de las niñas y con el fin de "satisfacer sus apetencias sexuales llevó a cabo actos de naturaleza sexual de forma reiterada sobre las hijas menores de edad de éste último".

Fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de La Carolina (Jaén) el que acordó en febrero de 2024 el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del acusado.

El Ministerio Público ha calificados los hechos como tres delitos continuados de agresión sexual, uno de ellos con penetración, por los que le reclama que se le impongan 20 años de cárcel.

Además, como accesorias, se le imponen 18 años de prohibición de comunicarse o acercarse a las menores, 14 años de libertad vigilada, e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior a cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad que se le imponga la sentencia.

En cuanto a la responsabilidad civil, teniendo en cuenta que las menores sufrieron daños y perjuicios morales --ansiedad social, quejas somáticas, depresión y sintomatología postraumática--, Fiscalía le reclama 3.000 euros de indemnización para dos menores y 60.000 euros para la tercera de las niñas.