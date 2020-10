Pimentel dice que el acuerdo en Sevilla, conocido por Cs a distintos niveles, "no es un cheque en blanco" para Espadas

Afirma, tras las declaraciones de PSOE-A, que no ve "esas batallas tan cruentas que parece que hay" en el partido y defiende su trabajo

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha indicado este jueves que el acuerdo ofrecido por su formación al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, para garantizar la estabilidad durante dos años "no es un cheque en blanco" para el gobierno local, a la par que ha explicado que el pacto cuenta con el apoyo de "todo" el partido naranja en los distintos niveles por los que ha ido pasando, hasta llegar al nacional.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Pimentel ha subrayado que la propuesta de acuerdo se encuentra respaldada por el partido a nivel nacional, "en todos los escalones", y encuadra la respuesta al respecto del líder andaluz de Cs y también vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que "está contento con el pacto", en que los cargos que ostenta "tienen mucho trabajo y en ese momento en el que se le preguntó puede ser que no le habían informado, pero estaba al tanto todo el partido".

Pimentel también ha sido preguntado durante la entrevista por las declaraciones del portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, sobre que Cs tiene "dos almas", mencionando una "absolutamente vendida al PP, que es la que lidera Marín, y otra que "valora de manera más positiva acuerdos como el del Ayuntamiento de Sevilla, que representa la dirigente estatal, Inés Arrimadas".

Al respecto, Pimentel subraya que él no es "polémico" y se centra en su trabajo en el Ayuntamiento. "A mí no me va a encontrar en eso de las posibles almas de Cs", advierte, tras señalar que él "no ve esas batallas tan cruentas que parece que hay, esas posibles peleas donde parece que nos estamos matando". "Yo voy a defender a mi partido, que está haciendo una gran labor en beneficio de los ciudadanos y por eso es por lo que nos tienen que juzgar en las elecciones y nada más", sentencia.

"SEGUIRÉ SIENDO OPOSICIÓN"

En cuanto al acuerdo en sí, Pimentel señala que no quiere entrar en el gobierno local con este acuerdo y que seguirá siendo oposición. De hecho, indica que habrá temas "en los que habrá discrepancias y que nos opongamos, pero nos hemos fijado en lo que nos une para sacar medidas adelante".

Entiende que todo ello ha de reflejarse en presupuestos, en ordenanzas u en apoyos en la Gerencia de Urbanismo, dejando claro que "esto no es un cheque en blanco y habrá una comisión de seguimiento si se llega a acuerdo". Al respecto, incide en que "los demás partidos tienen que tener altura de miras porque la ciudad lo está demandando".

"Estamos viviendo una situación excepcional en Sevilla, con la peor crisis en 80 años, y hay que arrimar el hombro para se avance. Cs no se va a poner de perfil y lo importante es salvar vidas y empleo", afirma, mencionando el posible desarrollo de programas de inversión extraordinaria o planes de empleo". "Todo podrá ir más rápido con estabilidad", sentencia, tras recordar que la líder de su partido a nivel nacional, Inés Arrimadas, "ha ofrecido una tregua política pensando en el interés general".