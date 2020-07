La plataforma del Polígono Sur de Sevilla avisa de que los cortes de luz son "casi a diario" y pide soluciones a Endesa

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Polígono Sur, el barrio de menor renta neta media anual de España según las estadísticas, ha sido este viernes el escenario de nuevas incidencias en materia de electricidad, ante lo cual la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha alertado de que los fallos en el suministro de energía ocurren "a diario", reclamando soluciones al grupo Endesa.

Fuentes de Endesa han indicado a Europa Press que en concreto, a las 6,23 horas de la madrugada de este viernes una incidencia en un centro de transformación de la subestación Palmera ha provocado que más de 7.000 clientes del Polígono Sur perdiesen el fluido eléctrico durante más de 20 minutos, una incidencia derivada del sobrecalentamiento de la maquinaria del centro de transformación. Por ello, los bomberos del Ayuntamiento hispalense han actuado en estas instalaciones para solucionar la incidencia.

Además de ello, Endesa ha dado cuenta de diversos "microcortes" durante la jornada en el suministro de baja tensión, con efectos en un número indeterminado de clientes del Polígono Sur.

Frente a ello, Rosario García, portavoz de la citada plataforma del Polígono Sur, ha explicado a Europa Press que desde el pasado 15 de julio, las incidencias y cortes en el abastecimiento energético afectan "casi a diario" a los diversos barrios del Polígono Sur, mencionado expresamente las barriadas de Murillo, Las Letanías y La Oliva, extremo que ha achacado al "envejecimiento" de las redes de suministro de Endesa y la supuesta falta de inversiones para renovarlas.

"Los cortes van y vienen", ha lamentado, criticando además que Endesa esgrima las acometidas ilegales a la red de abastecimiento, una práctica que según ha admitido sucede en la zona pero que no representa al conjunto de la ciudadanía de la misma. "Hay enganches de todo tipo, pero eso no es motivo para que los que sí pagan no tengan luz", ha aseverado tachando de "injusta" la posición de Endesa y retando a probar fehacientemente la idea de que "el 90 por ciento" de las viviendas de la zona no abonan los correspondientes recibos por su abastecimiento eléctrico. Tal cifra, según asegura, "es incierta".

Así, Rosario García ha lamentado la situación, reclamando al grupo energético Endesa que solucione estas incidencias que según insiste, acontecen "casi a diario".