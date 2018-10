Pleno aprueba 1,1 millones más para Mercasevilla y Maestranza, con dudas sobre la minoración de partidas

Publicado 30/10/2018 13:12:28 CET

Espadas defiende que es necesario para salvarlos y que son partidas no ejecutadas que van "a una necesidad mayor aún"

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado dos modificaciones presupuestarias de 350.000 euros para afrontar un aporte extraordinario de fondos al Teatro de la Maestranza y de 790.000 euros, cantidad que se suma a otros dos millones ya consignados para Mercasevilla, para pagar a Sando la condena relativa a los suelos de la entidad pública por unos 22 millones.

Las modificaciones han sido aprobadas con el voto favorable del PSOE y la abstención de todos los partidos, salvo el apoyo también de Cs en el caso de Mercasevilla, un marco donde los grupos han puesto en cuestión las partidas de las que se detraen los fondos para hacer frente a esos pagos y ante lo que IU ya ha anunciado que presentará alegaciones.

Entre las minoraciones de partidas, se encuentran 150.000 euros del bonobús joven de Tussam y 450.000 euros del bonobús solidario, 23.500 euros de las ayudas a jóvenes de plan de vivienda, 80.000 euros de la conservación y maquinaria de Bomberos, 70.000 de ayudas al emprendimiento, 80.000 euros del área de Medio Ambiente, entre otros.

El alcalde, el socialista Juan Espadas, recuerda que "no es plato de gusto para ningún gobierno" el realizar modificaciones presupuestarias, pero defiende que son necesarias para "salvar" el Teatro de la Maestranza y Mercasevilla y usando siempre cantidades de determinadas partidas que "aún no han sido ejecutadas a 30 de octubre", que ahora cambian de destino "por una necesidad mayor aún". "Esperábamos responsabilidad y ambas cuestiones han salido adelante. Entiendo las críticas políticas en otras cuestiones, pero aquí es por el interés de la ciudad", concluye.

El delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo (PSOE), detalla que la aportación extraordinaria al Maestranza es un acuerdo entre el Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el propio Ayuntamiento, aportando todos la misma cantidad ante el "déficit estructural" de este consorcio.

Respecto a Mercasevilla, la cantidad total de la modificación serían 2.792.000 euros, pero dos de esos millones ya se encontraba en la partida que iba a ir destinada a ampliación de capital y adquisición de acciones, aunque más tarde se decidió realizar un préstamo participativo para afrontar los pagos a Sando. Por ello, se trasladan estos dos millones a esa nueva partida y el resto se obtiene de bajas por anulación de otras áreas.

En este marco, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, critica el "desastre" de gestión económica municipal y afirma que se ha abstenido "por responsabilidad" aunque se pregunta si por parte de su formación es "responsable seguir sacándole las castañas del fuego a un alcalde irresponsable, que deja de ir por el bajante millones de euros recaudados con voracidad pero sin ejecutar".

"La próxima vez tendrá un problema y si quiere modificaciones tendrá que preguntarle antes al PP", ha advertido al Espadas, tras indicar que este martes le ha ofrecido una alternativa de minoración de partidas pero lo ha rechazado. "Su crédito se agota y puede que sea la última vez", sentencia, añadiendo que no se pueden reducir partidas para "servicios vitales".

Ante ello, Espadas pide a PP trabajar con "algo más de tiempo", teniendo en cuenta que la propuesta ha sido presentada "media hora antes del pleno" y le recuerda que los cuatro años de gobierno de Juan Ignazio Zoido (PP) han dejado a la actual corporación "una roncha importantísima al no invertir en muchas áreas", mencionando a los bomberos entre ellas. "Hemos invertido mucho más que el gobierno anterior", responde.

De su lado, el portavoz de Cs, Javier Millán, ha planteado dudas respecto a las áreas en las que se producen las minoraciones de las partidas propuestas, destacando la de conservación en parques de bomberos, con "graves carencias", o en emprendimiento.

Sobre Mercasevilla, incide en la "nefasta gestión" de los gobiernos de PP y PSOE, que conlleva que el pago inicial a Sando de 8,9 millones haya pasado a superar los 20 millones por los intereses de demora. "Los sevillanos pagaremos el 51 por ciento de esto", lamenta, tras apostar por la continuidad del mercado central y por su modernización.

Asimismo, el concejal de Participa Julián Moreno considera que estas modificaciones se limitan a "parchear" las situaciones de Mercasevilla y de la Maestranza al no existir una gestión "con una línea homogénea o clara". Advierte de los "grandes atrasos" que acumula el teatro y de la situación que afronta el mercado central, a la par que advierte de que "es un servicio público que hay que prestar".

"No nos gusta de donde se detraen las partidas y la mala gestión económica es de todo el equipo de gobierno", recalca, mencionando partidas detraídas en consumo, de promoción y formación profesional, para el plan de vivienda joven o de parques y jardines.

Por último, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, señala que el gobierno local cuadra las cuentas "a martillazos" y pone a los grupos "contra la espada y la pared". Entiende que se aporte en ambos casos, pero rechaza de donde se saca el dinero, tras recordar que el acuerdo de no detraer dinero del Capítulo 1 también implicaba su gasto en planes de empleo que no se han ejecutado.

Critica que se detraigan fondos de las enmiendas de la Red Sevilla por el Clima o que se quite "el 45 por ciento a la conservación de bomberos, pese a que se ha caído este martes parte del techo del parque de Carretera Amarilla por las lluvias" o que se "quite el dinero de peatonalización de Betis y Mateos Gago", ante lo que pide que se explique qué se va a hacer. Además, señala que el no gasto de las partidas de los bonobuses joven y solidario se debe a las "trabas" a la hora de solicitarlos.