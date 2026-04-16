El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba la adhesión al programa de Ciudades Amigas de la Lactancia Materna

Archivo - (IMAGEN DE ARCHIVO) Madre y recién nacido durante la lactancia - VITHAS - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado la adhesión de la ciudad al Programa de Ciudades Amigas de la Lactancia Materna, una iniciativa orientada a impulsar desde el ámbito local la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, con este acuerdo, "Sevilla asume el compromiso de avanzar en la creación de entornos públicos seguros, higiénicos y adecuados para la extracción y alimentación", así como en la normalización de la lactancia en espacios públicos y dependencias municipales.

Entre los compromisos recogidos en el acuerdo figuran el impulso de acciones de sensibilización y concienciación social sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna, la promoción de espacios adecuados en edificios de titularidad municipal y centros de trabajo municipales, el apoyo a la compatibilidad entre la reincorporación laboral y la continuidad de la lactancia, la colaboración con agentes comunitarios y entidades sociales y la difusión de información veraz y basada en la evidencia científica.

De este modo, la adhesión contempla el trabajo en red con otras ciudades y entidades adheridas y se alinea con el objetivo de contribuir a mejorar las tasas de lactancia materna exclusiva a los seis meses, avanzando hacia la meta de alcanzar o superar el 50 por ciento en 2030.

En la misma sesión, se ha aprobado la incorporación del consistorio como patrono temporal de la Fundación Sonríe Sevilla, una inciativa que según la administración local "responde a la coincidencia de fines entre la Fundación Sonríe Sevilla y la acción municipal en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con especial atención a la protección de los colectivos vulnerables".

Esta entidad, promovida por el Colegio de Dentistas de Sevilla, desarrolla fines de interés general vinculados a la concienciación y promoción de la salud bucodental y al impulso de acciones y programas solidarios de odontología social dirigidos especialmente a personas y colectivos con mayores dificultades de acceso.