El Pleno de Diputación aborda este jueves el modelo de financiación autonómica, la venta de Ayesa y Mercosur

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra este jueves una sesión plenaria de carácter ordinario, la primera del año, en la que se abordarán, entre otros asuntos, el modelo estatal de financiación autonómica, la venta de Ayesa, el acuerdo de Mercosur, una serie de modificaciones presupuestarias y el cambio en el artículo 48 del convenio colectivo relativo al derecho a cobertura sanitaria del personal laboral de la institucional provincial.

Así figura en el orden del día, consultado por Europa Press, que también contempla ceses y nombramientos de representantes de la Diputación en sus organismos autónomos provinciales, Casa de la Provincia y el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), a instancias del Grupo Con Andalucía.

Además, se someterá a aprobación inicial modificaciones presupuestarias mediante créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2026, así como una propuesta provisional de reconocimiento de la segunda revisión excepcional de precios del Lote 4 de la contratación de los servicios de conservación y mantenimiento de la red viaria y mejoras en la movilidad en la provincia.

En otro de los puntos del orden del día se debatirá la modificación del artículo 48 del convenio colectivo relativo al derecho a cobertura sanitaria del personal laboral, y al respecto, se pondrá sobre la mesa la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria para la creación de un cuadro de personal médico especialista para proveer la asistencia sanitaria en régimen ambulatorio del personal de la Diputación, y se dará cuenta del Informe de la Tesorería Provincial sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de diciembre de 2025.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El Grupo Socialista presentará una moción en la que insta a la Junta de Andalucía a su implicación en el proceso de venta de Ayesa-Digital, para el mantenimiento del empleo y del tejido productivo en Andalucía.

Por su parte, el Grupo Popular planteará en su propuesta una financiación local "justa, suficiente y respetuosa" con la autonomía municipal, en relación con el modelo estatal propuesto para el sistema de financiación autonómica.

El Grupo con Andalucía lleva al Pleno la defensa de la agricultura y la ganadería social y profesional, la soberanía alimentaria y contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, y los "recortes" de la PAC "para financiar el rearme".

Por último, Vox pone también sobre la mesa el asunto de Mercosur, en esta ocasión "por falta de reciprocidad y competencia desleal".