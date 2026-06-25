El Pleno de Diputación de Sevilla aprueba ayudas de 12 millones al empleo temporal para prevenir la exclusión

Sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de este miércoles, 25 de junio, en la sede de la institución provincial - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado de forma unánime un montante de 12 millones de euros para ayudas al empleo temporal que tienen como fin prevenir la exclusión social y en el marco de una convocatoria del programa que las articula, que tendrá una ejecución hasta diciembre de 2027. Este es uno de los ejes temáticos de la sesión ordinaria que la institución celebra este jueves, 25 de junio, bajo la presidencia de Javier Fernández.

"No debatimos el importe de presupuesto asignado al programa porque, como ya se ha dicho, se aprueba junto con el presupuesto provincial; lo que sí sometemos a consideración es la convocatoria que permitirá que estos recursos lleguen a los ayuntamientos y que a través de ellos lleguen a las personas que más lo necesitan", ha explicado la diputada provincial del Área de Concertación Social, Encarnación Fuentes.

El equipo de gobierno ha remarcado que con este programa se da la oportunidad de una contratación a familias que lo están pasando mal y que llevan tiempo en situación de desempleo, "que aun siendo temporal, les permite acceder al mercado laboral".

"Entendemos que el empleo es la mejor herramienta para prevenir situaciones de exclusión social y que de esta forma devuelve la dignidad a estas personas, y a su vez se beneficia la comunidad con los trabajos estructurales que realizan en sus ayuntamientos", ha abundado al respecto la diputada provincial socialista.

De su lado, el portavoz del Grupo del Partido Popular, Martín Torres, ha redundado en que se trata de un plan que, como cada año, se viene aprobando en este plenario, si bien "no tiene el máximo de la financiación que podría tener, como ya quedó de manifiesto en las enmiendas que se hicieron al presupuesto general de la casa".

Sin embargo, como ha enfatizado el diputado 'popular', "sí es un plan que debe siempre ser lo más flexible posible a la hora de poder adaptarse a las necesidades de los vecinos más vulnerables en nuestros municipios", ha esgrimido para otorgar el voto favorable de su formación.