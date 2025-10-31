El Pleno de Guillena (Sevilla) aprueba pedir fondos a Diputación para un nuevo teatro y una Jefatura de Policía Local

GUILLENA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

La Corporación municipal de Guillena ha celebrado este viernes una sesión plenaria extraordinaria con tres puntos en el orden del día, dos de ellos referidos a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y a la solicitud a la Diputación de un anticipo por valor de de 1,6 millones de euros, con cargo al Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos.

En cuanto al primero de ellos, ha salido adelante la propuesta del Gobierno municipal para bajar algo más de una décima el IBI para el ejercicio 2026, con los votos favorables de los grupos del PSOE e IU-Podemos y la abstención del PP, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Para el alcalde, Lorenzo Medina, esta propuesta "obedece al compromiso que adquirimos con nuestros vecinos de ir repercutiendo el incremento de ingresos municipales estables por la imposición a los proyectos fotovoltaicos al ahorro de las familias, al mismo tiempo que, un año más, proponemos la congelación del resto de impuestos, tasas y precios públicos, caso del 'sello del coche'".

Según explica el alcalde, "hemos conseguido ir reduciendo su valor, partiendo del 0,69 en el que se encontraba cuando tomé posesión por vez primera como Alcalde, al 0,53 en el que lo dejamos para 2026", señala Medina.

En cuanto a la solicitud, se acoge a la línea de anticipos destinados para la financiación de inversiones y van destinados a la construcción del nuevo teatro municipal y la nueva comisaría de la Policía Local. Esta propuesta ha salido adelante con el voto de los grupo municipales del PSOE, y de IU-Podemos y la abstención del PP.

El regidor anunció al respecto la semana pasada que la Diputación había concedido al Ayuntamiento una subvención de 3 millones para acometer la construcción del nuevo espacio escénico, cuyo coste asciende a casi 4 millones de euros. "Estamos a punto de recibir el proyecto definitivo de obras, con fecha de entrega el 25 de noviembre de 2025, para iniciar el proceso de adjudicación e inicio de las obras". Este equipamiento se levantará en una parcela ubicada junto a la avenida de Las Pajanosas, al inicio del conocido como 'Kilómetro 1'.

En lo que a la comisaría se refiere, estará ubicada en el Edificio Candelaria, en el cruce de las avenidas de Las Pajanosas y Alcalde Justo Padilla. Ya en el Pleno de mayo del pasado año se aprobó una modificación presupuestaria por valor de 1.116.877 euros para la construcción de la sede de la Jefatura de la Policía Local. El fondo reintegrable destinado a este fin es de algo más de 600.000 euros.

PLENO URGENTE

Tras la finalización del primer Pleno, la Corporación ha celebrado otra sesión extraordinaria y urgente con un único punto en el orden del día: la aprobación de la solicitud a la Diputación de un anticipo por valor de unos 864.000 euros, reintegrable con cargo al Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos.

Este dinero se destinará a la gestión, promoción, construcción y venta de once viviendas de VPO en régimen de venta con ayuda de la Diputación de Sevilla. Esta promoción se levantará en Las Pajanosas.

El proyecto de Guillena es uno de los 26 en otros tantos municipios de la provincia que subvencionará la Diputación con su primer Plan de Vivienda. De las tres opciones planteadas por la Diputación, la venta ha sido la opción elegida por la mitad de los municipios con proyectos aceptados.