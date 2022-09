El pleno de El Rubio (Sevilla) da cuenta de la renuncia del alcalde, que pide "perdón" por su salida "antes de tiempo"

EL RUBIO (SEVILLA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Rucio (Sevilla) ha celebrado un pleno extraordinario, en el que la Corporación ha dado cuenta de la renuncia del alcalde a dicho cargo, protagonizando el mismo un discurso en el que ha pedido al municipio "perdón" por su salida de la esfera pública "antes de tiempo", si bien motivos de salud le conducen a ello, según ha insistido.

Durante la sesión plenaria, desde las filas del PP han agradecido al alcalde socialista, Rafael de la Fe Haro, quien gobierna con una aplastante mayoría absoluta de nueve de los once concejales que conforman la Corporación local, su talante y la "buena sintonía" a la hora de tratar con la oposición.

"Nadie puede exigir que demuestres esos problemas de salud, que pertenecen a la esfera privada y la confidencialidad de los datos médicos", han indicado desde el PP, cuyos ediles han optado por "no especular sobre otros rumores de situaciones" que ellos no han presenciado y que desconocen "si son reales o no". En cualquier caso, los populares han deseado "una pronta recuperación" a Rafael de la Fe.

El alcalde dimisionario, en su último discurso en el pleno, ha rememorado que desembarcó en 2007 en la Corporación local como edil y comenzó a gobernar en 2015. Después, Rafael de la Fe ha dado a la ciudadanía las "gracias" por el "privilegio" de haber podido trabajar por el municipio, por "transformarlo" y por mejorar la vida de los vecinos, enumerando toda una serie de proyectos que "son una realidad" tras su gestión, como las actuaciones en dos campos de fútbol, la nueva piscina terapéutica, los puentes promovidos o los huertos sociales, entre otras iniciativas.

Especialmente, ha mencionado la gestión desplegada durante la primera etapa de la pandemia, en momentos de "miedo e incertidumbre", mostrando agradecimientos a la plantilla municipal, a los miembros de su gobierno, a la oposición y a los diversos dirigentes del PSOE presentes en el acto, como el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos; el secretario general del PSOE de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández; o el secretario de Organización del PSOE provincial, Rafael Recio; además de diversos alcaldes.

"Pido perdón por irme antes de tiempo, la salud ha llamado a mi puerta y no me permite ejercer las funciones al cien por ciento, cuando El Rubio merece un alcalde en cuerpo y alma en todo momento", ha dicho Rafael de la Fe, visiblemente emocionado en el tramo final de su discurso de despedida.

Ahora el Ayuntamiento habrá de celebrar otro pleno para la investidura de quien le releve al frente de la Alcaldía, previsiblemente la primera teniente de alcalde y actual edil de Desarrollo Económico y Hacienda, la también socialista Mónica Fernández.