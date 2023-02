El pleno de Sevilla aprueba definitivamente el plan de Santa Justa con apoyo del PSOE y Cs y rechazo del resto de grupos

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado el documento definitivo del plan especial de reforma interior correspondiente a la reordenación de los suelos que rodean a la estación ferroviaria de Santa Justa, con el voto favorables del Gobierno local del PSOE y Cs y el voto contrario del PP, Podemos-IU, Vox y la edil no adscrita alineada con Adelante.

El concejal de Hábitat Urbano, el socialista Juan Manuel Flores, ha defendido esta propuesta de acuerdo, explicando que este instrumento de ordenación abarca 118.468 metros cuadrados de superficie, con una edificabilidad máxima de 73.841 metros cuadrados, para usos lucrativos, residenciales y terciarios, en parcelas que permanecen vacantes y pendientes de ordenar y desarrollar desde 1992.

La ordenación prevista, según el Gobierno local, recoge 592 viviendas, 298 con algún grado de protección y 294 de renta libre, en la margen derecha de la estación, junto a la Avenida Pablo Iglesias; así como 2.700 metros cuadrados para usos terciarios frente a la avenida de Kansas City.

En el lateral izquierdo de la estación de trenes se reserva una superficie para transporte e infraestructura ferroviaria, que se complementa con otra extensión de terreno de idéntico uso justo en el lateral derecho de la estación, sumando entre ambos espacios 30.583 metros cuadrados con este destino, para las adaptaciones necesarias para la liberalización del sector ferroviario de alta velocidad, así como las infraestructuras precisas para la futura conexión de la estación de Santa Justa con el Aeropuerto de San Pablo.

Respecto el área de cabecera o de acceso a la estación, de 16.700 metros cuadrados, el plan reserva un espacio de 3.000 metros cuadrados en la zona central para la ubicación de la futura plataforma del tranvía en su siguiente ampliación de Nervión a Santa Justa. Por otro lado, se incorpora una superficie de 2.241 metros cuadrados para un nuevo centro cívico para los barrios más cercanos del Distrito San Pablo Santa Justa.

"Gana la ciudad, ganan los vecinos y vecinas de San Pablo-Santa Justa y gana el desarrollo de un complejo intermodal de transporte público sostenible, a la vez que es una oportunidad para el desarrollo económico de la zona y de atracción de inversiones", ha dicho Flores, defendiendo que el 90 por ciento de los suelos son destinados a usos públicos y que se trata de una "buena solución" para estos suelos en desuso.

Ante ello, el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja ha considerado que esta reordenación "llega más de diez años tarde", conectando la operación con el papel del alcalde, el socialista Antonio Muñoz, como candidato a revalidar el cargo; mientras por el grupo de Podemos-IU, Susana Serrano ha avisado de que pese a la "magnitud" del proyecto, no haya mediado suficiente "participación ciudadana". "La mayoría de alegaciones no han sido tenidas en cuenta", ha aseverado, señalando que las alegaciones del Colegio de Arquitectos avisaban de una "oportunidad perdida" para la ciudad.

El portavoz municipal de Cs, Miguel Ángel Aumesquet, ha defendido que gracias al acuerdo entre el Gobierno local del PSOE y su grupo para la aprobación de esta reordenación, Sevilla va a poder "completar lo que se prometió en 1992". "Sin ciudadanos no sería posible, ha defendido, exponiendo que el "diálogo" promovido por su grupo ha solucionado "tres décadas de bloqueo".

Por el PP, Juan de la Rosa ha asegurado que la operación no ha sido una "buena solución" para los terrenos porque "no se ha hecho una buena negociación" con ADIF, entidad estatal propietaria mayoritaria de los suelos, pues la operación "no va a generar suficientes plusvalías urbanísticas" para Sevilla al no responder "al mayor valor urbanístico" de la zona y ser acometida "de espaldas a los vecinos". "Es un mal acuerdo", ha opinado.

Después de que la concejal no adscrita Sandra Heredia, alineada con la actual marca Adelante Andalucía, criticase también la operación reclamando más participación ciudadana, la propuesta ha sido aprobada con el apoyo del PSOE y Cs y el voto contrario del resto de grupos.