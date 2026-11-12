La Policía acordona la Avenida de la Constitución de Sevilla por posible riesgo de explosivos

Cortada la Avenida de la Constitución en Sevilla por amenaza de explosivos - EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de la Constitución de Sevilla ha quedado cortada por completo en la mañana de este jueves, 12 de octubre, debido a un posible riesgo por explosivos.

Según han confirmado fuentes del operativo a Europa Press, el dispositivo de la Policía Nacional ha contado con un amplio despliegue policial desde primera hora de la presente jornada, cuando se recibía una alerta por estos hechos.

En concreto, ha quedado cerrado el paso desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez.

Por el momento, no se descarta la puesta en marcha de una detonación controlada, al seguir los protocolos pertinentes en este tipo de casos.