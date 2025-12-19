La Policía detiene a dos miembros de una banda durante el atraco a una joyería en Sevilla con rehenes dentro

Operativo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes a dos atracadores infraganti tras asaltar una joyería armados en Sevilla. Los ladrones sustrajron joyas y dinero por valor de casi medio millón de euros en un robo violento y con rehenes. La investigación ha identificado a un tercer miembro de la banda que también ha ingresado en prisión provisional.

Según una nota remitida por el Cuerpo, la Sala 091 recibió un aviso procedente de la central de alarmas alertando de que en una joyería se estaba produciendo un atraco en el que dos individuos armados con un arma de fuego mantenían maniatadas a varias personas en el interior del establecimiento.

De inmediato, se activó un amplio dispositivo al respecto movilizando a los indicativos en servicio, además de algunos grupos de Policía Judicial especializado en atracos; con el objetivo de detener a los autores y evitar un incidente crítico con rehenes.

Una vez se hubo establecido un perímetro de seguridad a la llegada de los agentes, instantes después, la persiana de la joyería comenzó a levantarse lentamente y los dos atracadores salieron del establecimiento, siendo reducidos y detenidos de inmediato, interviniéndose dos mochilas cargadas con las joyas sustraídas.

Posteriormente, los policías accedieron al interior, liberaron a las víctimas que habían sido atadas con bridas de plástico. También se solicitó la presencia de los servicios sanitarios de urgencia para atenderlas ya que la mayoría se encontraba en estado de shock, y el propietario presentaba cortes, golpes y diversas lesiones.

Los investigadores descubrieron que en el robo habían participado más personas. Las pesquisas les conducieron hasta una finca del término municipal de Utrera, en la que se llevó a cabo una entrada y registro.

Dada la peligrosidad de los implicados y la posibilidad de que escondieran armas de fuego, se desplegó un amplio dispositivo formado por más de 40 agentes, en el que participaron distintas unidades pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla.

En esta segunda fase se localizó a uno de los integrantes de la banda, que también fue detenido, y se intervino dinero en efectivo, cajas de pistolas, fundas de escopeta y material procedente de hurtos y estafas.

Los arrestados pasaron a disposición de la Autoridad Judicial decretándose el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.