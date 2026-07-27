La Policía Nacional acerca la ciberseguridad y su labor diaria a un centenar de niños en Alcalá (Sevilla)

Jornadas de la Policía Nacional a niños en Alcalá (Sevilla) - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra una jornada de educación en ciberseguridad y acercamiento a la labor policial dirigida a un centenar de menores, con edades a partir de los cuatro años.

Según ha referido el Cuerpo en una nota de prensa, los agentes impartieron una charla adaptada a la edad de los asistentes, en la que explicaron la importancia de la ciberseguridad, el uso responsable de Internet y las principales recomendaciones para desenvolverse con seguridad en el entorno digital.

La jornada se completó con una exhibición de medios materiales de la Policía Nacional en la que incluyeron un vehículo patrulla y una furgoneta policial tipo combi.

Además, los jóvenes participaron en actividades prácticas, como subir a los vehículos policiales, probarse los chalecos reflectantes reglamentarios, colaborar en el despliegue de conos de señalización y utilizar diverso material policial.