La Policía Nacional detiene a un hombre por amenazas durante una "desocupación" en la calle Castellar de Sevilla

Agentes de la Policía Nacional actúan en un episodio en la calle Castellar de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles, 21 de enero, a un varón por un presunto delito de amenazas tras un incidente registrado en un edificio situado en la calle Castellar de Sevilla que, según testigos presenciales, se ha producido al ser increpado para "desocupar" el inmueble.

De acuerdo con el relato de varios testigos consultados por Europa Press, el hombre llevaba varios meses alojándose "de forma irregular" en el inmueble en la mencionada calle del Casco Antiguo de la ciudad hispalense, donde se ubican locales dedicados a la artesanía y al ocio, así como diversas asociaciones.

Según cuentan las mencionadas fuentes presentes en el momento del episodio, las recriminaciones de otro varón que le instaba a "abandonar de forma definitiva" el edificio habrían desencadenado que el detenido profiriera "amenazas" contra el mismo.

Ante la situación, fue alertada la Policía Nacional, que se desplazó hasta el lugar con dos furgones y, aproximadamente, una decena de agentes, que intervinieron en el incidente y procedieron a la detención del individuo, según han indicado los testigos.

Por su parte, fuentes policiales ha confirmado a esta agencia la detención y ha señalado que se encuentra investigando el caso, mientras que el arrestado deberá ahora prestar declaración.