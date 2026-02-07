La Policía rescata en Sevilla a una persona desorientada en el Guadalquivir cuando era arrastrada por la corriente

Captura del vídeo en el que los agentes rescatar a una persona del río con signos de desorientación. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han rescatado este sábado a una persona del río Guadalquivir, a la altura del Puente de la Señorita, con signos de desorientación y en el momento en el que la corriente comenzaba a arrastrarle e impedía salir del agua.

La Policía recibió un aviso por parte de personal de seguridad privada al respecto en el que se indicaba que habían observado a una persona en el entorno del río, informa la Policía Naciona en un comunicado.

En ese mismo momento, los agentes iniciaron su búsqueda por el margen del río, localizaron a una persona "en posición de genuflexión, con sus extremidades dentro de agua, y con signos de desorientación" y auxiliaron de inmediato a la víctima, que fue atendida por sanitarios que se desplazaron a la zona y le trasladaron al Hospital Virgen del Rocío.