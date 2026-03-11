El PP destaca que el programa Activa-T de la Junta moviliza una inversión de 9,3 millones en la Sierra Sur de Sevilla

El portavoz y coordinador de la Comarca Sierra Sur del PP de Sevilla, Juan Jiménez - PP SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha valorado este miércoles positivamente la apuesta de la Junta de Andalucía por la Sierra Sur con la movilización, a través, del programa Activa-T, de un total de 9,3 millones de euros, con los que se impulsarán 221 contratos.

El portavoz y coordinador de la Comarca Sierra Sur del PP de Sevilla, Juan Jiménez, ha destacado que con este programa se refuerza la empleabilidad de jóvenes de entre 18 y 29 años en sus propios municipios.

"Esta iniciativa del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía apuesta por ofrecer nuevas oportunidades laborales promoviendo no sólo la adquisición de experiencia profesional sino que también lo hace apostando por la fijación de población y el arraigo al territorio", ha señalado en una nota remitida por el partido.

Así, la prioridad del programa Activa-T "es que todos los jóvenes desempleados de larga duración cuenten con las herramientas necesarias para su inserción laboral".

Ha añadido que "con estos 221 contratos en la Sierra Sur el Gobierno de Juanma Moreno está propulsando el talento, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y ofreciendo los recursos necesarios en esta comarca que es uno de los motores de la provincia de Sevilla".

Por otro lado, ha destacado la colaboración entre administraciones para que este tipo de iniciativas salgan adelante y "sean un éxito".

El programa Activa-E Joven está pensado específicamente para que los ayuntamientos y las entidades locales autónomos "incorporen a jóvenes desempleados que estén inscritos como beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil".

De esta manera, las entidades locales reciben una subvención de entre 10.900 y 16.000 euros por cada contrato de seis meses a jornada completa, dependiendo del grupo de cotización. Las cantidades económicas anteriores pueden incrementarse en 1.000 euros adicionales, alcanzando un máximo de 17.000 euros si las contrataciones están asociadas a empleos verdes o digitales.

En el conjunto de Andalucía se han adherido al programa el 94% de los ayuntamientos, lo que representa a 772 entidades. La inversión total asciende a 85,2 millones de euros, impulsando 7.295 contratos a nivel andaluz, cofinanciados por el FFSE+ dentro del Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía 2021-2027.