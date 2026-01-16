El PP de Dos Hermanas afirma que el modelo de Sánchez "castiga a los andaluces" y "perjudica directamente" a la ciudad

La portavoz del PP municipal de Dos Hermanas, Ana Chocano. - PP DOS HERMANAS

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Ana Chocano, ha alertado de que el nuevo planteamiento de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "supone un perjuicio directo para los andaluces y, por tanto, para los nazarenos".

"Dos Hermanas necesita recursos suficientes para afrontar retos diarios como el mantenimiento de los barrios, la limpieza, la seguridad, el apoyo a las familias, el impulso al empleo y el acceso a la vivienda", ha añadido la dirigente popular en una nota de prensa.

En opinión de Chocano, "para eso hace falta financiación justa y una gestión con ambición, no un gobierno acomodado", ha remarcado. La portavoz del PP nazareno ha señalado que "lo que Montero ha intentado vender como un debate técnico en Madrid, en realidad es un modelo político que tiene consecuencias reales", porque "si los andaluces pierden recursos, los municipios pierden capacidad para invertir, mejorar servicios y atender necesidades".

Este modelo "no es casualidad", ha advertido Chocano; "es exactamente la forma de gobernar del PSOE: la de Pedro Sánchez en España y la de Paco Rodríguez en Dos Hermanas". "Siempre la misma receta: anuncios, propaganda, acuerdos de despacho y después los vecinos esperando soluciones que no llegan", ha añadido.

En este sentido, Ana Chocano ha sido contundente al señalar que el Gobierno local de Dos Hermanas está acomodado y sin proyecto, y que esa falta de ambición "se traduce en una ciudad que no avanza al ritmo que necesitan sus vecinos, mientras se renuncia a inversiones y mejoras reales que los barrios llevan años esperando".

Desde el PP de Dos Hermanas denuncian que este planteamiento "abre la puerta a un reparto desigual entre territorios" y que se esté diseñando "en función de intereses políticos y no de criterios de solidaridad, justicia e igualdad". "Y mientras tanto, el PSOE local guarda silencio y mira hacia otro lado, aunque eso perjudique directamente a nuestra ciudad", ha subrayado Chocano.

"Reclamamos un cambio de rumbo: igualdad, transparencia y recursos para los andaluces y para los nazarenos, no un modelo que beneficia a unos pocos mientras el resto pagamos la factura", ha concluido Chocano.