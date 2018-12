PP pedirá en Pleno cambiar la ubicación de biblioteca de Valencina (Sevilla) ante el hallazgo de restos arqueológicos

Publicado 15/12/2018 15:55:35 CET

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Valencina de la Concepción (Sevilla) va a presentar una moción a Pleno para cambiar la ubicación de la biblioteca municipal ante el hallazgo de restos arqueológicos en el espacio donde se proyecta dicha infraestructura.

Así lo ha anunciado a Europa Press este sábado el presidente del PP en Valencina de la Concepción, Ramon Peña, tras conocerse el hallazgo de los vestigios arqueológicos de una "gran obra civil" prehistórica en el espacio donde se proyecta la nueva biblioteca de Valencina de la Concepción.

Según ha explicado el también candidato del PP a la Alcaldía de Valencina, los 'populares' van a proponer cambiar la ubicación de la citada biblioteca porque "el descubrimiento se ha producido en un parcela de propiedad municipal, por lo que se podría seguir estudiando estas estructuras únicas".

"Las estructuras no se habían encontrado antes en nuestro poblado prehistórico y se vislumbra una entrada en un poblado interno o templo, por ello, creemos que se debe seguir investigando", ha argumentado Ramón Peña.

Además, Peña ha asegurado que "ya no queda ni un solo atisbo de duda de que es el mayor yacimiento prehistórico de Europa Occidental, desde Ucrania hasta Portugal".

Igualmente, desde el PP se van a solicitar unas jornadas de puertas abiertas, ya que "en que en enero entra en vigor la Ley de Participación Ciudadana, de ahí que sea tan necesario que el pueblo pueda constatar lo que hoy es una realidad, y es que se está ante una oportunidad única e histórica".

Peña también ha añadido que es "una enorme irresponsabilidad que el alcalde, el socialista Antonio Manuel Suárez, pretenda seguir adelante con sus pretensiones". "Nos preocupa que, por anteponer sus intereses personales y electoralistas, Valencina de la Concepción tenga que pagar el peaje de un partido socialista que parece ser no darse cuenta que los ciudadanos han pedido un cambio de gobierno", ha manifestado.

Asimismo, el popular ha asegurado que el actual alcalde y su equipo de gobierno "llevan doce años en el gobierno y no pueden pretender hacer en cinco meses lo que no han hecho en doce años". "No tiene ningún derecho a condenar a Valencina y coartar su futuro, ya que este descubrimiento supone un antes y un después, y puede suponer las bases para que el municipio enfoque su desarrollo a un nuevo modelo productivo donde los vecinos puedan tener un futuro", ha subrayado.

"Al alcalde sólo le preocupan las próximas elecciones, y para eso le da igual hacer lo que sea para obtener rédito electoral a costa de enterrar el mayor descubrimiento reciente en el yacimiento, siguiendo adelante con la construcción de la biblioteca", ha lamentado el 'popular'.

Por último, Peña ha destacado que Valencina de la Concepción "necesita un proyecto de pueblo que actualmente no tiene" porque, según indica, "el PSOE sólo ha querido a Valencina de la Concepción para perpetrar sus pelotazos urbanísticos, como se ha conocido recientemente con el expresidente Rodríguez de la Borbolla".

"No vamos a consentir que sigan sepultando el futuro de Valencina de la Concepción y el cambio que se vislumbra en Andalucía es el cambio que va a llevar a Valencina a lo más alto tal como merece, ya que toda la comunidad científica internacional ya no duda de que estamos ante algo único", ha concluido Peña.