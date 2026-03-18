El PP pide explicaciones al PSOE de Sevilla por "el uso de imágenes falsas contra Ricardo Sánchez"

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera - PP SEVILLA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha pedido este miércoles explicaciones "urgentes y contundentes" al secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, "tras conocerse que su partido utilizó imágenes falsas para intentar fabricar un caso contra el presidente del PP provincial, Ricardo Sánchez".

En una nota remitida por el partido, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha asegurado que "no es un error puntual, sino una estrategia deliberada de manipulación, después de que la Guardia Civil haya constatado que las fotografías difundidas por el PSOE no corresponden con la realidad".

En este sentido, Aguilera ha señalado que "personas inocentes han sido señaladas públicamente, sometidas a un juicio paralelo y expuestas a una campaña de descrédito construida sobre falsedades". Asimismo, ha subrayado que el PSOE "ha optado la mentira como herramiento política".

"Todo ello a partir de un relato fabricado con pruebas falsas, que buscaba manchar la reputación de personas honestas de erosionar su credibilidad y de instalar la sombra de la sospecha sobre ellos. Hoy, la realidad ha desmontado ese montaje, pero el daño causado evidencia hasta qué punto algunos están dispuestos a cruzar cualquier límite cuando carecen de proyecto y de verdad", ha explicado.

Asimismo, Agustín Aguilera ha destacado las manifestaciones del número dos del PSOE de Sevilla, su secretario de Organización, Rafael Recio, que "no dejan lugar a dudas sobre el tono y la intencionalidad de esta campaña de difamación". "En sede parlamentaria llegó a afirmar textualmente que el delegado del Gobierno en Sevilla y presidente del PP en Sevilla tiene mucha amistad con ese socio que se buscó para la construcción del tanatorio de Mairena del Alcor", ha afirmado.

El secretario general del PP ha calificado la situación como "una afirmación grave, sin sustento alguno, que contribuyó a alimentar un relato falso y a proyectar una sospecha injustificada sobre personas inocentes, utilizando además una institución como el Parlamento andaluz para amplificar una acusación carente de cualquier base".

"El PSOE ha intentado engañar a los sevillanos con pruebas falsas. Es un escándalo político de primer nivel que exige responsabilidades", ha señalado Aguilera.

El PP de Sevilla ha asegurado que la causa judicial "ha sido archivada hasta en dos ocasiones por falta de indicios de delito, lo que evidencia que todo el montaje se sostenía sobre una campaña de desinformación sin base alguna".

En este contexto, Agustín Aguilera ha señalado directamente a Javier Fernández como "máximo responsable político del PSOE en la provincia". "Javier Fernández tiene que decir alto y claro si respalda esta forma de hacer política o si va a asumir responsabilidades. El silencio, en este caso, es complicidad", ha reseñado.

El secretario general del PP ha señalado que este episodio "retrata a un PSOE sin proyecto, sin gestión y sin credibilidad, que recurre a bulos y manipulaciones cuando no tiene nada que ofrecer a los ciudadanos".

"Cuando uno no tiene proyecto político, recurre a las artimañas. Y eso es exactamente lo que ha hecho el PSOE: fabricar una mentira para intentar tapar su falta de ideas", ha subrayado.

El PP de Sevilla ha pedido "la retirada inmediata de todos los contenidos falsos difundidos, una rectificación pública y el fin de una campaña que ha intentado dañar reputaciones de forma injusta".

Asimismo, Aguilera ha subrayado que "quien difama con pruebas falsas debe asumir las consecuencias. La política no puede basarse en el engaño. La Justicia ya ha hablado, ahora le toca al PSOE dar la cara", ha concluido.