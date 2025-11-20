PP de Sevilla asegura que Antonio Muñoz "intenta desviar la atención" de la parcela del Higuerón y pide explicaciones

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Bueno en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado este jueves que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, está "intentando desviar la atención" sobre la operación de la parcela de Emvisesa en el Polígono Norte que investiga un juzgado de Sevilla. Asimismo, ha pedido que "explique su papel en el pelotazo".

Según una nota remitida por el partido, Antonio Muñoz era el responsable de Urbanismo en el gobierno municipal en el que "se coció la operación para que la esposa de Rafael Pineda se hiciera con la concesión de la parcela en condiciones muy ventajosas", cuya posterior venta le reportó supuestamente un beneficio de 1,8 millones de euros.

En esta línea, ha indicado que la comisión ejecutiva de Emvisesa, en la que estaba presente Muñoz, rebajó la tasación del suelo un 40% sin motivo aparente. "Inmediatamente después, en pleno agosto, se abre un procedimiento público en el que curiosamente solo se presenta la esposa de Rafael Pineda, que se hace con la concesión", ha indicado.

Las declaraciones de Bueno han tenido lugar después de que Muñoz haya preguntado este jueves en el Pleno al alcalde, José Luis Sanz, por la rebaja del precio de la parcela en por la reducción del precio de venta de la parcela en 2024 desde los 1,9 a los 1,5 millones de euros. Un proceso que terminó con la adjudicación de la zona a la empresa Higuerón. "Ha conseguido venderla con una reducción importante en un contexto de precios alcistas", ha indicado Muñoz.

En esta línea, ha afirmado que en la comisión ejecutiva que adjudicó la venta de la parcela en junio de 2024 "no había ningún miembro del Partido Socialista". "Dejen de acusar a este grupo, porque quien adjudica la parcela, es su equipo de gobierno", ha afirmado.

Por su parte, Sanz ha defendido que para la tasación de la parcela se ha realizado "una doble comprobación" que ha fijado un precio mínimo de 1,2 millones de euros. Y ha justificado la reducción ante "la quiebra técnica de la empresa". Asimismo, ha enfatizado en que dicha operación "no está siendo objeto de investigación", en este sentido ha señalado que desde el PSOE "deberían estar preocupados" antes las últimas informaciones.

En esta línea, Bueno ha concluido que de no haberse producido la rebaja de 2016, "ningún juzgado estaría investigando porque no habría 'Caso Pineda'". "Muñoz no quiere dar explicaciones en el pleno, pero a lo mejor tiene que terminar dándolas en sede judicial", ha afirmado.