PP de Sevilla celebra la última Junta Directiva del año poniendo en valor "el trabajo e implicación" de todo el equipo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado esta semana la última Junta Directiva del año, un encuentro una cita en el que el presidente provincial del PP, Ricardo Sánchez, ha agradecido "el trabajo y la implicación" de todo el equipo lo largo de 2025. Asimismo, ha marcado el horizonte político de los próximos meses con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas.

Durante su intervención, Sánchez ha puesto en valor "el compromiso de las personas que llevan las siglas del Partido Popular y una forma de Gobernar muy clara, que es la de Juanma Moreno". En esta línea, ha destacado que se trata de un modelo basado en "un Gobierno abierto, cercano y útil, pensado para dar respuestas reales a la ciudadanía".

El presidente del PP de Sevilla ha subrayado que la gestión de la Junta "ha permitido avanzar a Andalucía y mejorar la vida de los andaluces". Sánchez ha apelado también a la responsabilidad y al esfuerzo colectivo ante un año "clave". "Tenemos por delante un tiempo en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros por Andalucía", ha afirmado, recordando que las próximas elecciones autonómicas "son decisivas para no retroceder y no perder ni uno solo de los pasos que se han dado".

En este sentido, ha destacado que Andalucía "ha pasado de estar a la cola en muchos indicadores de desarrollo social y económicos a comenzar ser la comunidad que tira a tirar del carro de la economía y del empleo en España", un avance que, según ha señalado, "no puede ponerse en riesgo".

Por otro lado, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha recordado las actividades más señaladas de 2025. "El último año ha servido para ordenar, reforzar y cohesionar la organización provincial, con una agenda política común, centrada en las principales prioridades de los sevillanos, especialmente en la mejora de la sanidad pública y en una gestión responsable de la hacienda pública", ha indicado.

Durante la intervención el secretario general provincial ha puesto de relieve el trabajo desarrollado por el Gobierno de Juanma Moreno en "defensa de una sanidad de calidad, con atención a la reducción de listas de espera, el refuerzo de la atención primaria y el apoyo a los profesionales sanitarios, así como una política económica basada en la bajada de impuestos, el control del gasto y la estabilidad presupuestaria, orientada a apoyar a familias, autónomos y empresas".

Asimismo, Aguilera ha subrayado que el PP de Sevilla ha desarrollado una actividad política centrada en "las principales prioridades de los sevillanos, con especial atención a la sanidad pública, defendiendo mejoras en la atención sanitaria y el apoyo a los profesionales, y a la gestión responsable de la hacienda pública, basada en la bajada de impuestos, el control del gasto y la estabilidad presupuestaria".

Para finalizar, ha puesto en valor el impulso de las vicesecretarías sectoriales y la celebración de foros de trabajo con la sociedad civil, en los que han participado más de 500 representantes, como herramienta "para escuchar, elaborar propuestas y reforzar el papel del Partido Popular como una organización útil y conectada con la realidad de la provincia".