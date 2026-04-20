El PP de Sevilla critica la "inacción" del Gobierno y de Montero ante las reclamaciones de las autoescuelas

Reunión de dirigentes del PP, entre ellos Martín Torres y Ricardo Tarno, con el sector de las autoescuelas. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, y el presidente del PP provincial y diputado nacional de esta formación, Ricardo Tarno, han mantenido una reunión con representantes de las autoescuelas de la provincia, que han registrado un escrito en la Jefatura Provincial de Tráfico "denunciando la grave situación que atraviesa el sector".

En este sentido, tal como remarca el PP en un comunicado, un total de 91 autoescuelas ha suscrito este documento en el que alertan de una "reducción significativa" en el número de exámenes prácticos y en los cupos asignados, "lo que está generando importantes perjuicios tanto para los profesionales como para el alumnado".

Según recoge el escrito presentado ante la Dirección General de Tráfico (DGT), esta situación está provocando "retrasos acumulados, dificultades organizativas, pérdidas económicas y un evidente perjuicio para los alumnos, que ven retrasada de forma injustificada su posibilidad de examinarse".

Durante el encuentro, los populares han escuchado de primera mano las demandas del sector, que reclama medidas urgentes, como el incremento del número de pruebas, la ampliación de los cupos y el refuerzo del personal examinador, añade el comunicado.

En este sentido, Martín Torres ha señalado directamente al Gobierno de España --presidido por Pedro Sánchez-- y a María Jesús Montero --secretaria general del PSOE-A y candidata en las elecciones andaluzas-- como responsables de esta situación. "Lo que están denunciando las autoescuelas de Sevilla es consecuencia de una falta de medios y de planificación por parte del Ejecutivo central a través de la DGT. No es admisible que esta situación se prolongue en el tiempo y siga perjudicando a profesionales y alumnos".

Torres ha subrayado que el propio escrito apunta a un problema estructural vinculado a la insuficiencia de recursos para atender la creciente demanda. "Estamos ante un sistema que no está dimensionado a la realidad actual. Hay más alumnos, pero menos capacidad para examinarlos. Eso refleja claramente que no se están poniendo los medios necesarios".

Asimismo, el portavoz del PP en la Diputación ha reclamado una respuesta urgente por parte de Sánchez, "quien debe actuar de inmediato, reforzar el número de examinadores y revisar el sistema de asignación de pruebas para garantizar un servicio eficaz. No podemos permitir que sacarse el carné de conducir en Sevilla dependa de los retrasos de la administración".

Desde el Grupo Popular en la Diputación de Sevilla han reiterado su apoyo a las autoescuelas y han asegurado que seguirán trasladando sus reivindicaciones para exigir soluciones a corto plazo. "El permiso de conducir es una herramienta esencial para el acceso al empleo y la movilidad. No puede convertirse en un problema por la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez y Montero".