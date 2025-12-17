El PP de Sevilla destaca la nueva Ley de Vivienda de Andalucía como una norma "consensuada" y con "resultados reales"

La vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, durante una visita al municipio de El Cuervo. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha valorado la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, aprobada el pasado 2 de diciembre, destacando que se trata de "una norma consensuada, dialogada y construida desde la escucha a todos los actores implicados en el ámbito de la vivienda".

Así lo ha manifestado la vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, durante una visita al municipio de El Cuervo, donde ha estado acompañada por el diputado provincial Silvestre Castells y por los alcaldes populares de El Cuervo y Utrera, señala la formación en un comunicado.

Cayuelas ha subrayado que "la Ley de Vivienda de Andalucía nace del trabajo conjunto con colectivos sociales, gestores y promotores, tanto públicos como privados, y tiene como objetivo principal facilitar a los andaluces el acceso a una vivienda digna, segura y asequible, al tiempo que se ofrece seguridad jurídica a los propietarios, condición imprescindible para aumentar la oferta de vivienda".

En este sentido, ha recordado que de la ley emana el Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda, en vigor desde el pasado mes de febrero, que ya está dando resultados gracias a la adhesión de los ayuntamientos y a la colaboración institucional. Entre las principales medidas recogidas en este decreto destacan el incremento de densidad y edificabilidad para viviendas protegidas, el cambio ágil de uso de suelos terciarios y dotacionales, la inclusión de grandes proyectos residenciales en la aceleradora de proyectos y la puesta en marcha de una bolsa de suelo que facilita la localización de terrenos disponibles para la construcción de vivienda.

La vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla ha destacado también el respaldo presupuestario del Gobierno de Juanma Moreno, reflejado en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que consolidan el compromiso con una política de vivienda basada en la planificación y los hechos. "El compromiso del Gobierno andaluz con la vivienda se demuestra con inversiones y actuaciones reales", ha afirmado, al tiempo que ha detallado que se destinan 9,47 millones de euros al Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler, con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda asequible en Andalucía.

Asimismo, el Programa 6 de EcoVivienda, orientado a la construcción de viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes, cuenta con un presupuesto global de 46,49 millones de euros para el conjunto de actuaciones, gestionadas desde los servicios centrales de la Junta de Andalucía.

En materia de regeneración urbana, los presupuestos contemplan 836.691 euros para las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana en los barrios de Los Pajaritos y Encina del Rey-Parque Alcosa, de Sevilla. Además, el Programa 1 de EcoVivienda, destinado a la rehabilitación de barrios, cuenta con una dotación de 16,79 millones de euros para actuaciones en Los Pajaritos y Los Pajaritos-Nazaret, en Sevilla; Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache; El Pantano, en Morón de la Frontera; y San Carlos Borromeo, en Utrera.

A estas inversiones se suman 5,7 millones de euros en ayudas a la accesibilidad, destinadas a mejorar las condiciones de vida de personas mayores y con movilidad reducida. En Utrera, se consignan 4,68 millones de euros para la construcción de 38 viviendas de protección oficial en la parcela M-18, que permitirán ampliar el parque público de vivienda en alquiler del municipio, siendo las primeras que se construyen en los últimos 16 años en este municipio.

También como ejemplo de estas políticas, Susana Cayuelas ha señalado la actuación que se está desarrollando en El Cuervo, donde se está llevando a cabo la rehabilitación energética integral de 40 viviendas públicas en la barriada Pablo Iglesias, con una inversión de 447.965 euros, destinada a la mejora de envolventes, carpinterías y cubiertas, con un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

La vicesecretaria popular ha subrayado también el caso de Lebrija, donde ya se han entregado 45 viviendas en alquiler y se está trabajando en nuevas promociones incluidas en los presupuestos de 2026. "Esta es la política de vivienda del Gobierno de Moreno: planificación, presupuesto, diálogo y hechos. Frente a los anuncios vacíos, soluciones reales para los sevillanos", ha concluido Susana Cayuelas.