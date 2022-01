El PP de Sevilla estudia "acciones legales" por "propaganda" de la plataforma sanitaria en redes de municipios del PSOE

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha indicado este viernes que su formación estudia "acciones legales" contra ayuntamientos de la provincia gobernados por el PSOE, por difundir en sus perfiles institucionales en las redes sociales información relacionada con la plataforma creada por 89 alcaldes de la provincia, la inmensa mayoría del PSOE e IU, contra el "deterioro" de la sanidad pública, algo que ha definido como "propaganda socialista".

Así lo ha explicado la presidenta provincial en rueda de prensa junto con la vicesecretaria de Igualdad y Bienestar Social del PP de Sevilla, María Helena Romero.

Según ha denunciado Virginia Pérez, los perfiles de Facebook de ayuntamientos como los de La Rinconada, Osuna, Coria del Río (donde gobierna Andalucía por Sí); Los Palacios y Villafranca (gobernado por IP-IU), Utrera o Espartinas "difunden información partidista en nombre de sus respectivos municipios pese a no haberlo acordado en plenos municipales y pese a que no hay una plataforma constituida como tal", toda vez que los mencionados alcaldes celebraron el lunes un acto en la Diputación para dar cuenta del citado movimiento.

Virginia Pérez ha expuesto las citadas publicaciones de los perfiles de redes sociales en las que "se publicita la plataforma creada por alcaldes del PSOE (y de IU y Andalucía por Sí) para criticar la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno al frente". "Hablan en nombre de los ayuntamientos cuando ni se han debatido en los plenos municipales ni se ha abordado qué es lo que necesitan los municipios", ha avisado.

"Solo han hablado del mantra que repiten y que se desmonta con datos fácilmente", ha considerado Virginia Pérez frente a las críticas por la falta de recursos en la atención primaria, las "colas" o el cierre de la unidad de salud mental del hospital de Osuna. Así, ha criticado el "uso torticero" de los perfiles institucionales en las redes sociales.

"Es absolutamente inadmisible que los alcaldes del PSOE paguen con dinero público una campaña contra la gestión sanitaria", ha subrayado Virginia Pérez.

SEÑALA LA RINCONADA

En este sentido ha puesto el foco en el caso de La Rinconada, donde gobierna el socialista Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla. "El perfil de Facebook del Consistorio acumula publicaciones sobre la citada plataforma y, algunas de ellas, promocionadas con dinero público para una mayor difusión".

"No vamos a consentir el uso de medios públicos e instituciones para la confrontación política. Estamos estudiando emprender acciones legales contra todo ayuntamiento socialista o no que use los medios públicos para tal fin con el único objetivo de sacar rédito político", ha afirmado Virginia Pérez, quien ha avisado de una "campaña orquestada por el PSOE para engañar a sus vecinos por fines electoralistas".

Igualmente, ha recordado la citación judicial del alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos, como investigado por la compra municipal de los cines del centro comercial Los Molinos. "En lugar centrarse en la arenga política y en convocar concentraciones, que se dedique a gobernar correctamente su municipio dado que su gestión queda ahora en duda", ha apuntado Virginia Pérez.

RÉPLICA A LAS CRÍTICAS

En cualquier caso, frente a las críticas por aspectos como la ausencia de servicio de pediatría en Gelves, el cierre de la unidad de salud mental de Osuna o la falta de servicio de urgencias en municipios como El Ronquillo, ha defendido que la provincia cuenta con "récord histórico en médicos y camas por habitante, en número de hospitales y centros de salud y en gasto sanitario y farmacéutico por habitante, además de otros logros como la equiparación salarial con otras CCAA o el fin de las subastas de medicamentos".

Por su parte, María Helena Romero ha reiterado que "en la provincia se ha aumentado un 18,2% el personal del SAS con 4.392 efectivos más" y ha recordado que solo en 2020 se han realizado 145 actuaciones como en el Hospital Militar de Sevilla, Hospital de Valme o el Hospital de Día del Hospital comarcal La Merced, entre otros.