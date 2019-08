El PP de Sevilla exige a Espadas que cumpla con la plantilla municipal "sin culpar a otros de su incapacidad"

Publicado 19/08/2019 13:54:21 CET

SEVILLA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha pedido a Juan Espadas que asuma su "responsabilidad" como alcalde, que "deje de culpar a otros de su incapacidad política" como gestor y que "cumpla de verdad" con la plantilla municipal después de cuatro años "perdidos".

Así se ha pronunciado el portavoz popular, Beltrán Pérez, después de que Espadas haya advertido, en una entrevista con Europa Press, de que hará "batalla" para que el Gobierno central flexibilice la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permita a los ayuntamientos saneados una ampliación de las plantillas, a la par que ha abogado por realizar en la capital andaluza una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que se adapte a los servicios que requiere la ciudad actualmente, contando con nuevos perfiles profesionales.

Ante tales declaraciones, Pérez ha considerado que estamos ante "otra promesa que, como ha venido ocurriendo en estos cuatro años, no se materializará y se convertirá en un anuncio humo más".

En un comunicado, Pérez ha manifestado que Espadas "vuelve a culpar de sus fracasos personales a otros, en este caso, al Gobierno de la Nación, a la legislación estatal, todos menos él son responsables de que no salgan los proyectos, culpa a otros de su inacción y de su irresponsabilidad para dirigir la ciudad".

Ha añadido que "les parece muy bien que ahora decida instar al

Gobierno de España para que se flexibilice la ley, pero llama la

atención que Pedro Sánchez lleva casi 15 meses como presidente del

gobierno, por lo que ya podría haberle reclamado este y otros asuntos

importantes para la ciudad".

Asimismo, Beltrán Pérez ha recordado "el descontento generalizado" de la plantilla municipal y representantes de los trabajadores que se "sienten traicionados" por Espadas, ya que "promete pero luego no cumple los acuerdos", y son "muchas las cuestiones pendientes de resolver" en materia de personal en el Ayuntamiento de Sevilla, fruto de la "ineficacia del alcalde del PSOE, que no ha hecho nada en cuatro años".

Además, Pérez ha explicado que desde el PP "siempre se ha mostrado

la preocupación por la delicada situación" de la plantilla municipal

tras los "reiterados incumplimientos" por parte del gobierno de Juan

Espadas y se han mantenido reuniones con los distintos sindicatos del

Ayuntamiento (CCOO, UGT, CSIF, Policías, Bomberos y SEM) que, han trasladado en "reiteradas ocasiones, su malestar por la nefasta

gestión de los recursos humanos llevada a cabo por el gobierno

socialista".

El portavoz del Grupo Municipal del PP ha detallado que después de cuatro años, "todo sigue igual, no se han dado pasos para avanzar, después de la recuperación de la situación económica financiera

del Ayuntamiento, Espadas no ha sabido aprovechar los recursos de los que dispone". "Actualmente, hay una evidente carencia de personal con más de 800 vacantes que Espadas se había comprometido a cubrir en proporciones razonables, pues cuatro años han pasado y no se ha avanzado nada", ha añadido.

Además, hay asuntos por "resolver como la valoración de los puestos de trabajo (VPT) y la aprobación de los calendarios laborales que están pendientes, los representantes de los trabajadores exigen que se realice la VPT para analizar las necesidades de la corporación municipal y aprovechar la excelente cualificación profesional" de los trabajadores del Ayuntamiento, ha señalado Pérez.

Ha añadido que "la falta" de la relación de puestos de trabajo, la provisión de puestos de trabajo y la valoración de puestos de trabajo "hacen imposible sacar el mejor rendimiento de una magnífica plantilla municipal lastrada por un gobierno incapaz de ofrecerle instrumentos de racionalización".

"Un alcalde con altura de miras y preocupado por sus trabajadores se

implica en fomentar la carrera profesional de los empleados municipales, para que puedan ver reconocidas sus capacidades y experiencia, y sobre todo, cumple con lo que promete", ha manifestado Beltrán Pérez.

En definitiva, "se ha sido testigo de cuatro años de reiterados

incumplimientos, de parálisis en Sevilla, de ausencia de proyectos, de

anuncios humo, de inversiones anunciadas y absolutamente paralizadas,

porque el alcalde socialista no ha sido capaz de afrontarlas, una actitud que sigue demostrando y que parece que va a ser la que caracterizará al gobierno municipal cuatro años más, todo menos asumir el papel que juega como alcalde de una ciudad como Sevilla", ha asegurado Pérez.

El portavoz popular ha asegurado que Espadas "culpa de sus fracasos

personales al Gobierno de España, al nuevo Gobierno de la Junta de

Andalucía, a la legislación estatal y autonómica, al anterior gobierno

municipal del Partido Popular, a los sindicatos, a los partidos de la

oposición, todos menos él son responsables de que no salgan los

proyectos, de que Sevilla no tenga un modelo de ciudad que la haga

crecer y competir con el resto de ciudades de su entorno, de España y

de Europa".

Ha concluido defendiendo que "el alcalde y el gobierno municipal tienen que ser ejemplo y no pueden exigir responsabilidades a los demás cuando él no actúa, un alcalde que no asume su papel y disfraza su incapacidad, no es un buen alcalde, por lo que es hora de actuar y de

sacar a Sevilla de donde está".