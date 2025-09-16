PP de Sevilla valora el "esfuerzo" de Moreno para reducir en 7.000 personas la lista de espera quirúrgica en provincia

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha valorado "muy positivamente" los últimos datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que reflejan un descenso en 7.000 personas en la lista de espera de la provincia, correspondiente al corte de junio de 2025.

Según ha afirmado el partido en una nota de prensa, los datos reflejan que en Sevilla el número de pacientes en lista de espera de intervención con garantía se ha reducido de 36.253 a 29.104, lo que supone 7.149 menos.

También disminuyen los que estaban fuera de plazo, que pasan de 12.695 a 4.557, es decir, 8.138 menos. Además, el tiempo medio de espera baja de 135 a 98 días, recortándose en 37 días.

Así, los casos fuera de plazo representan ahora solo el 16% del total, frente al 35% anterior. En lo que respecta a la actividad quirúrgica en el primer semestre alcanza las 56.660 operaciones, 2.930 más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento del 5,5%.

En este contexto, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que "esta tendencia en positivo confirma que la gestión del Gobierno de Juanma Moreno está dando resultados reales y tangibles para los sevillanos".

Además, el presidente provincial ha destacado los avances entre diciembre de 2024 y junio de 2025, en la lista de espera para primera consulta con especialista. "Los sevillanos que esperan para una primera cita con el especialista son menos y esperan menos tiempo". En total, se han reducido en 9.696 los pacientes fuera de plazo (93.704 a 84.008), y la demora media se ha acortado en 15 días, pasando de 126 a 111 días.