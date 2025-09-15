Presentado el cartel de la coronación de la Virgen de los Dolores de El Viso (Sevilla), del pintor Santiago Rodríguez

Presentado el cartel de la coronación de la Virgen de los Dolores de El Viso, del pintor Santiago Rodríguez - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido este lunes la presentación del cartel anunciador de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Dolores, de El Viso del Alcor, que firma el pintor murciano Santiago Rodríguez López.

Se trata de una pintura realizada en acrílico y óleo sobre lienzo, que centra la atención en el rostro de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, enmarcado con una mantilla de encaje de aguja y que aprovecha la iluminación cenital para acentuar el contraste entre los tonos, recordando a una fotografía de los años 20, detalla el organismo provincial en una nota de prensa.

Formalmente, la composición puede vincularse con algunos ejemplares de la cartelería de principios del siglo XX. Como detalles singulares, sobresale el broche en forma de estrella que donó la Hermandad de Santa María del Alcor y que recuerda la letanía en la que se alude a la Virgen como estrella de la mañana, guía de los cristianos.

En la presentación del cartel en la capital han participado miembros de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de los Dolores, Santísimo Cristo del Amor y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, que pretende dar difusión a este evento histórico para El Viso de Alcor e importante para toda la Archidiócesis de Sevilla.

En el acto han estado acompañados por el alcalde del municipio, Gabi Santos; la delegada municipal de Fiestas Mayores, María de Gracia Miranda; y el de Cultura, Francisco Soto.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, coronará a la Virgen de los Dolores de El Viso el próximo 11 de octubre en una misa que tendrá lugar a las 18,00 horas en la Plaza Sacristán Guerrero. Una hora y media antes, la imagen saldrá de su templo hasta el altar donde tendrá lugar la ceremonia.

Tras la coronación, la Procesión Triunfal de Gloria recorrerá las calles de El Viso del Alcor acompañada por las bandas de música de Santa María del Alcor; Nuestra Señora de la Victoria y Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras) y la Banda Virgen del Castillo, de Lebrija.

Entre el programa de actos y cultos que hay previsto con motivo de la coronación destaca del Triduo Misional que tendrá lugar el último fin de semana de septiembre. La Virgen de los Dolores saldrá en andas de la Iglesia de Santa María del Alcor para recorrer el resto de templos del municipio: el Convenio del Corpus Christi, la Capilla de la Esperanza y la Capilla del Rosario, visitando los distintos barrios y a los enfermos en ese recorrido por los templos.