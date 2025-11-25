La prevención de la ciberviolencia de género centra los reclamos del 25N este año en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Marcha por el 25N en San Juan, dentro de los actos municipales para prevenir la violencia machista. - AYTO.SAN JUAN

Una marcha, lecturas, música y poesía, vías para mostrar el rechazo absoluto a la violencia de género

SAN JUAN (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El alumnado de los centros escolares de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha vuelto a ser protagonista de los actos organizados por el Ayuntamiento para conmemorar el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Las alumnas de los talleres 'Dando el cante' y 'Sanarte' también participaron con sus actuaciones para reivindicar una sociedad sin agresiones sexistas. La jornada reivindicativa ha comenzado con la VII Marcha contra la violencia de género, que una vez más salió desde la glorieta Angelita Vargas para atravesar el municipio por la avenida 28 de Febrero y llegó en esta ocasión al parque de Los Pitufos donde se había convocado la concentración.

El acto comenzó con las intervenciones de la delegada de Igualdad y Servicios Sociales, Dolores Amaya, y de la alcaldesa, María Luisa Moya, quienes destacaron la necesidad de continuar trabajando desde la educación, la sensibilización y la unidad para erradicar cualquier forma de violencia machista.

A lo largo del evento, los escolares de Primaria de todos los centros educativos presentaron sus murales y los de Secundaria y Ciclos Formativos dieron lectura a poesías y manifiestos que habían preparado en los días previos. Uno de los momentos más emotivos "fue, sin duda, cuando se nombró una a una a todas las víctimas asesinadas a manos de sus parejas lo que va de año".

Una vez más, este acto contó con la participación de las alumnas del taller Sanarte, que dirige María José Rosillo, y su performance 'Vuela, transmitiendo emoción, libertad y fuerza a través de la expresión artística'. También participaron las integrantes del taller Dando el Cante del programa de Mayores, dirigido por Marta Gómez, que interpretó 'Que nadie', de Manuel Carrasco y Malú.

El evento acogió la entrega de premios del XIII Concurso Escolar de Dibujo contra la Violencia de Género, organizada por las AMPA de la localidad y con la colaboración de los institutos. Las ganadoras han sido: Luisa Camila Ardila (IES Mateo Alemán) y María García Molina (CEIP San Pedro Crisólogo), que obtuvo el segundo premio. El alumnado del ciclo formativo de Promoción de la Igualdad del IES Sotero Hernández cerró el acto con lecturas poéticas acompañadas de un solo de trompeta interpretado por Aroa, una de sus alumnas.