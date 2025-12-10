Prodetur promociona en Estambul el 'Destino Sevilla' tras la nueva conexión aérea directa con Turquía

Rodrigo Rodríguez Hans, en la presentación en Estambul del 'Destino Sevilla', con ocasión de la nueva conexión aérea directa con Turquía. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, ha desarrollado en Estambul una acción promocional dirigida al canal profesional turístico, con el objetivo de reforzar la comercialización del destino de la provincia en el mercado turco y en el área de influencia internacional de este 'hub' de Turquía, tras la entrada en funcionamiento de la nueva conexión aérea directa operada por Turkish Airlines.

Al frente de la delegación sevillana desplazada a Estambul, y en la que han participado 15 empresas sevillanas, ha estado el vicepresidente de la sociedad provincial, Rodrigo Rodríguez Hans, acompañado por la presidenta de la Plataforma de Turismo Activo de la Provincia de Sevilla, María Ceballos; el vicepresidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), Javier Benítez; y el presidente del SKAL Internacional Sevilla, Manuel Domínguez, informa la Diputación en una nota de prensa.

Rodríguez Hans ha subrayado que esta acción promocional llega en un momento "especialmente oportuno", porque la conectividad aérea es "el primer motor para transformar el interés en viajes". En este sentido, ha señalado que esta conexión directa "facilita la programación y la venta y, además, vincula Sevilla con uno de los grandes nodos internacionales, con capacidad para conectar con numerosos destinos de largo radio".

Turkish Airlines puso en marcha una ruta diaria (siete frecuencias semanales) entre Sevilla y Estambul desde el pasado 17 de septiembre, reforzando el potencial de captación turística desde Turquía y desde otros mercados conectados a través del aeropuerto de Estambul.

Al respecto, Rodrigo Rodríguez Hans ha destacado también que "la provincia de Sevilla es un destino muy competitivo por su diversidad: combina patrimonio, cultura viva, gastronomía, naturaleza y experiencias, y permite diseñar propuestas tanto para escapadas como para itinerarios más amplios por Andalucía".

El vicepresidente de Prodetur ha agradecido "la implicación del tejido empresarial turístico sevillano" y ha remarcado que el Plan de Acción promocional se desarrolla "en coordinación con el sector", orientado a mercados y ciudades con potencial para generar resultados. Posicionamiento y cooperación con el canal profesional.

La jornada ha incluido una presentación del destino seguida de reuniones profesionales y networking, en una estrategia de promoción directa orientada a "generar negocio y fortalecer la relación con el canal prescriptor", clave para la creación de paquetes, circuitos e itinerarios experienciales. Queremos que los profesionales turcos encuentren en Sevilla un destino con una oferta "diversa y preparada, y con capacidad para responder a distintos perfiles de viajeros y a distintas temporadas", ha concluido Rodríguez Hans.