Protesta ante juicio por el apuñalamiento mortal a un menor en Isla Mayor (Sevilla): "Si mata no es menor, es asesino"

Familiares y vecinos del menor asesinado en Isla Mayor (Sevilla) en julio de 2025 durante una manifestación al inicio del juicio contra el presunto autor de los hechos en el Juzgado de Menores de Sevilla. - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Menores de Sevilla ha acogido este martes, 24 de febrero, la primera sesión del juicio contra el presunto autor del homicidio a otro menor de 17 años ocurrido en la madrugada del martes 2 de julio en el poblado Alfonso XIII en la localidad de Isla Mayor (Sevilla). A la entrada ha tenido lugar una concentración protagonizada por los padres del menor que, además de reivindicar durante la cita la memoria de su hijo y pedir "justicia", han hecho un llamamiento al endurecimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

"Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener, porque con la ley que tenemos ahora mismo no va a haber justicia, dado que el presunto autor de nuestro hijo tenía quince años en el momento de los hechos, a tan solo 28 días de cumplir los 16 años", ha lamentado el padre de Daniel, el joven apuñalado, Francisco José Márquez, en declaraciones a medios de comunicación a las puertas del juzgado. Su queja se debe a que, según la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM), la pena máxima para menores de entre 14 y 15 años por un presunto delito de homicidio oscila entre uno y cinco años de internamiento, algo que considera una "vergüenza".

Así, desde las 9,30 horas de la presente jornada y hasta pasadas un par de horas después, varias decenas de personas, entre ellas vecinos del barrio y algunos conocidos de la familia o conocedores del caso, se han acercado de forma progresiva a las puertas del edificio para mostrar su apoyo. Algunos han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como "Han destruido una familia, cambios en la ley del menor" o "Si matas no eres un menor, eres un asesino".

La protesta ha contado de igual forma con el apoyo de las familias de otros menores presuntamente asesinados recientemente en la provincia, algunas de ellas presentes en la cita. Entre los mismos figuran la madre de Aarón, el adolescente asesinado a puñaladas a la salida del instituto de Gerena o la familia de Jesús Rosado Jiménez, asesinado la noche de Halloween de 2022 en Palomares del Río; entre otros menores, cuyos nombres han sido enmarcados en un cartel sujetado entre varios asistentes.

"Lo que queremos es que pasen los días lo más rápido posible y que, si Dios quiere, recaiga sobre el presunto culpable la pena máxima, cinco años. La ley del menor tiene que cambiar en España, tenemos que salir todas a la calle a reclamar. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera, a vuestros hermanos o sobrinos. Él estará en un centro de internamiento, pero a mi hijo ya no lo tengo conmigo", ha expresado la madre del joven presuntamente asesinado, Manoli Gómez, al tiempo que ha agradecido el "cariño y apoyo" de vecinos y familiares desde el momento de los hechos.

Asimismo, Gómez ha aclarado que Daniel "no conocía de nada" al presunto culpable de los hechos. Por su parte, Márquez ha apuntado que, por el momento, se desconocen los motivos exactos que llevaron al joven a, presuntamente, apuñalar al menor.

Cabe subrayar que la víctima falleció por un apuñalamiento con arma blanca en la parada de autobús del municipio en torno a las 00,30 horas. Isla Mayor celebraba unos días después del momento de los hechos un minuto de silencio al que acudían allegados y vecinos de la localidad. Los vecinos de la localidad realizaron, posteriormente, pintadas y destrozos en la fachada de la casa del que consideran el presunto asesino del menor.