El proyecto Fenix, coordinado por la UPO, premiado en la convocatoria de Premios Europeos de Patrimonio 2026

Simulacro en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga). - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea y Europa Nostra han anunciado los ganadores de los Premios Europeos de Patrimonio/Premios Europa Nostra 2026, cofinanciados por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea (UE). Este año, los premios de Patrimonio "más prestigiosos de Europa" han sido otorgados a 30 proyectos de 18 países europeos, entre los que se encuentra Fenix/Fenix 4.0, Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la prevención y gestión de incendios y desastres naturales en Patrimonio Cultural (PC) mueble e inmueble, proyecto interdisciplinario de investigación coordinado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.

Según ha detallado la institución académica en una nota, la edición de este año presenta una "gran diversidad de proyectos" premiados en sus cinco categorías, en concreto, Conservación y Adaptación a Nuevos Usos; Investigación; Educación, Formación y Capacitación; Participación Ciudadana y Sensibilización, y Campeones del Patrimonio. Asimismo, también se otorga el Premio del Público 2026, cuyo ganador recibirá un premio de 10.000 euros. El voto es 'online' y está abierto hasta el 12 de mayo.

Los ganadores fueron seleccionados por el jurado de los premios, compuesto por diez expertos en patrimonio de toda Europa, previa evaluación de las candidaturas por cinco comités de selección. Un total de 261 candidaturas válidas para los premios de este año fueron presentadas por organizaciones y particulares de 40 países europeos.

El proyecto Fenix/Fenix 4.0 premiado en la categoría de investigación, desarrolla herramientas basadas en la inteligencia artificial (IA), así como nuevas tecnologías aplicadas a la prevención y gestión de incendios y desastres naturales en el Patrimonio Cultural mueble e inmueble.

Tal y como ha concretado la UPO, mediante simulaciones y ejercicios de entrenamiento, este proyecto mejora la planificación de las emergencias para sitios patrimoniales. De este modo, su objetivo principal es "investigar y desarrollar protocolos basados en Inteligencia Artificial, Buenas Prácticas de Gestión, Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías de Información y Comunicación para la protección y conservación del Patrimonio Cultural en escenarios que integran múltiples peligros", permitiendo la toma de decisiones por gobiernos locales y gestores sobre conservación preventiva y "logrando priorizar estrategias y estar preparados en emergencias ante posibles desastres".

En contexto, Fenix se basa en investigaciones de excelencia y conocimientos previos de diferentes disciplinas, como el proyecto de investigación Art-Risk, y los integra en un "proyecto colaborativo, transnacional, interdisciplinario, interinstitucional, reflexivo e innovador".

En suma, el proyecto Fenix es una iniciativa de investigación aplicada que desarrolla herramientas prácticas para ayudar a las instituciones de patrimonio cultural a prevenir y gestionar desastres como el incendio de Notre Dame o eventos climáticos extremos, como las inundaciones o los incendios que ha sufrido España. De esta forma, pretenden reducir daños mediante "una mejor prevención, preparación, coordinación y toma de decisiones antes, durante y después de las emergencias".

Bajo este contexto, Fenix es fruto del trabajo coordinado de un equipo interdisciplinar que incluye expertos en campos científicos, patrimoniales y de las emergencias de la UPO, la Universidad de Sevilla, el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Ayuntamiento de Antequera, y la empresa Mission Track SL, y de la organización civil, Fundación Fuego, así como de otras organizaciones internacionales, como la Universidad de las Artes de la Habana (Cuba), la Universidad del Cauca (Colombia), la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) y Restaurika (Mexico).

En concreto, los resultados de Fenix se estructuran en torno a un conjunto integrado de herramientas digitales que incluyen evaluación de vulnerabilidad, análisis de riesgos climáticos con datos satelitales, 'software' de gestión de emergencias y sistemas de documentación para rescate, así como entornos de simulación para formación y adiestramiento.

Según ha precisado la UPO, estas herramientas se han probado en sitios reales como laboratorios vivos, mediante simulaciones de incendios, inundaciones y terremotos en distintos enclaves patrimoniales de España.

Además, el proyecto ha contado con la colaboración de más de 2.000 participantes entre protección civil de Andalucía y Valencia, Bomberos, Policía Local y Nacional, Unidad Militar de Emergencias, Sanitarios de Servicios de Emergencias, Cuerpos de psicólogos, voluntarios de protección civil, conservadores y restauradores del patrimonio cultural, hermandades de semana santa, y ciudadanos, entre otros.

Asimismo, se llevaron a cabo cinco simulacros de emergencia en el Museo de Bellas Artes de Valencia, la Real Fábrica de Tapices, el Museo y el Archivo municipal de la Ciudad de Antequera, el Monasterio de San Zoilo de Antequera con la Biblioteca Municipal y la Hermandad de los Estudiantes, y el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.

Este último simulacro organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales, el Ayuntamiento de Antequera y la UPO, en colaboración con la Dirección General de Emergencias, Protección Civil y Lucha contra Incendios Forestales del Gobierno andaluz, ha desarrollado y evaluado el primer plan integral de salvaguarda de emergencias para un sitio Arqueológico Patrimonio Mundial en Andalucía, con las herramientas desarrolladas en el proyecto de investigación.

En concreto, como ejemplo de buenas prácticas de investigación y cooperación interinstitucional e internacional, Fenix ha desarrollado una plataforma de transferencia de los modelos, 'software' libre y guías de acceso abierto, que garantizan la sostenibilidad de la investigación a largo plazo. Actualmente estas herramientas se están usando en jornadas, cursos y en un nuevo proyecto europeo dirigido por la UPO para continuar investigando en la salvaguarda del Patrimonio Cultural.

Los ganadores serán homenajeados en la Ceremonia de los Premios del Patrimonio Europeo 2026 el 28 de mayo en el Teatro Municipal de Nicosia (Chipre). Este evento contará con la participación del comisario europeo Glenn Micallef y el presidente ejecutivo de Europa Nostra, Hermann Parzinger. El presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, asistirá a la ceremonia como el máximo representante del país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. También asistirán el viceministro de Cultura de Chipre, Vasiliki Kassianidou, y otros distinguidos invitados. Durante la ceremonia se anunciarán los galardonados con el Gran Premio y el ganador del Premio del Público.

Tal y como ha valorado la UPO, la ceremonia será uno de los momentos destacados de la Cumbre Europea del Patrimonio Cultural 2026, que tendrá lugar del 26 al 30 de mayo en la capital de Chipre. Bajo el lema 'El patrimonio como alma del Mare Nostrum', la cumbre en Nicosia destacará la relevancia (geo)política, social y medioambiental del patrimonio para Europa y la región mediterránea en general. La cumbre, organizada por Europa Nostra junto con el Europa Nostra Heritage Hub en Nicosia, se celebra con el patrocinio de la Presidencia de Chipre del Consejo de la UE y cuenta con el apoyo de la UE.

Apoyados en el marco del programa Creative Europe de la UE, los premios han difundido la excelencia y las mejores prácticas en el patrimonio en Europa, "fomentado el intercambio transfronterizo de conocimientos y conectando a las partes interesadas en el patrimonio en redes más amplias".