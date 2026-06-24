El proyecto de la primera fase del Área Logística de Majarabique de Sevilla, completado para su licitación

Archivo - Ubicación del proyecto del Área Logística de Majarabique, en foto de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la primera fase del Área Logística de Majarabique, entre los términos municipales de Sevilla y La Rinconada, que ya ha completado la tramitación previa a su licitación con un presupuesto base estimado de 40 millones de euros. La primera fase cuenta con una superficie de 58 hectáreas de las 193 hectáreas previstas.

El Área Logística de Majarabique, declarada proyecto de interés autonómico, se ha concebido como una oportunidad para que Andalucía tenga una gran plataforma intermodal en el área metropolitana de Sevilla, que aumente la capacidad del Centro de Transporte de Mercancías y aproveche la Red Transeuropea de Transporte (RTE).

El proyecto, promovido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), contempla una superficie total, contando todas las fases, de 193 hectáreas en un enclave estratégico, junto a los corredores ferroviarios y en un potencial nudo de comunicación viaria al norte de la capital, entre el paso norte de la futura SE-35 y la autovía SE-40.

La aprobación del proyecto de urbanización de la primera fase se ha tramitado en paralelo al Plan Especial de Ordenación de la referida área logística, que abarca un área de 151,97 hectáreas de La Rinconada y 41,23 hectáreas de Sevilla y que recoge la ordenación urbanística de todo el sector de suelo urbanizable, dividiendo el desarrollo en tres ámbitos o unidades de ejecución.

El primero de estos ámbitos corresponde al actual proyecto de urbanización, que cuenta con una superficie de casi 58 hectáreas y define las obras necesarias de vialidad y dotación de infraestructuras de la primera fase de la citada área logística.

Su desarrollo supondrá la puesta en servicio de más de 30 hectáreas de edificaciones para albergar todo tipo de actividades logísticas, así como de cerca de nueve hectáreas de suelo que concentrará los servicios a las empresas, personas y vehículos del área logística, así como otros servicios especializados para las empresas del sector del transporte y la logística, los transportistas y sus vehículos.

También cuenta con seis hectáreas de espacios libres, además de una subestación eléctrica que suministre de energía al nodo logístico, así como el desdoble de la A-8003 para atender la futura demanda de transporte y la remodelación del enlace con la carretera SE-20 con la A-8009.

La actuación en el Área Logística de Majarabique se enmarca en la actual estrategia logística de la Junta de Andalucía con el fin de configurar un sistema intermodal para el transporte de mercancías eficiente, y cuyo pilar es el desarrollo de la Red Logística de Andalucía.