PSOE advierte de "abandono" institucional en Écija (Sevilla) por la "falta" de inversión en vivienda protegida

La parlamentaria socialista Verónica Pérez y el secretario general de la agrupación, Juan Wic, en Écija (Sevilla) - PSOE

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha advertido este lunes, junto al secretario general de la agrupación, Juan Wic, de "abandono" institucional en la localidad sevillana de Écija por la "falta de inversión" en materia de vivienda protegida, tanto en su construcción como en mantenimiento o conservación de las ya existentes.

Según ha subrayado el grupo en una nota, Pérez ha visitado la promoción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en la barriada del Valle de la mencionada localidad. Según ha enmarcado, el proyecto estaría "parado desde el año 2008". Así, ha lamentado que el Ayuntamiento de la localidad, bajo liderazgo popular, "no se adhiera a los programas que está impulsando la Diputación de Sevilla para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias sin recursos".

Por su parte, Wic ha alertado de que Écija "sigue perdiendo posibilidades y oportunidades por la dejadez y la incapacidad de gestión de la alcaldesa". Esto se debe a que, asegura, la regidora no habría concurrido a los planes ofertados por la institución provincial en esta materia.