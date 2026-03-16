PSOE advierte de la "invasión" de hierbajos de las calles de Utrera (Sevilla) y urge intervención: "Refleja abandono"

Hierbas en calles de Utrera (Sevilla) - PSOE

UTRERA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE de la localidad sevillana de Utrera ha advertido este lunes de que las hierbas y maleza están "invadiendo" el municipio, las calles y barriadas del mismo en concreto, una situación que atribuyen a la "falta de mantenimiento del viario público". Por ello, han instado al Ayuntamiento a "actuar de forma inmediata" frente a la situación descrita.

"En muchos puntos de la ciudad, la vegetación está creciendo entre las juntas del pavimento y ocupando espacios destinados al paso de los peatones, lo que deteriora la imagen de las calles y genera una evidente sensación de abandono", ha expresado el grupo en una nota de prensa.

Así, han trasladado al Consistorio la "necesidad" de "poner en marcha de forma inmediata una actuación de limpieza para eliminar las hierbas y la maleza que están proliferando en los acerados". Una intervención que han calificado como "sencilla" y que "puede ejecutarse sin dificultad por parte de los servicios municipales". "Por ello, se insta al alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PP), a ordenar de manera inmediata estos trabajos de limpieza, evitando que la falta de mantenimiento continúe deteriorando la imagen de la ciudad", han apostillado.

Por su parte, fuentes municipales han asegurado a Europa Press que la proliferación de hierbas en algunas zonas del municipio se debe, en gran medida, a las condiciones climáticas de los últimos meses, tras un otoño e invierno lluviosos y la reciente subida de las temperaturas, que favorecen su crecimiento.

En este sentido, han señalado que todos los años la Delegación de Limpieza realiza una contratación específica con una empresa para llevar a cabo trabajos de desbroce de hierbas en acerados y alcorques. Según han indicado, el contrato correspondiente a este año se encuentra actualmente en tramitación y la empresa podría quedar adjudicada en los próximos días, previsiblemente como muy tarde la próxima semana, momento en el que se iniciarán estas labores.