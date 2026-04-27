El PSOE apunta a la movilidad como el "gran fallo" de una Feria de Sevilla "desbordada por una deficiente planificación"

Ambiente tranquilo en el Real de la Feria de Sevilla en las primeras horas de este viernes, en foto de recurso. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha realizado este lunes una valoración de la Feria de Abril 2026 en la que, "sin cuestionar el éxito de participación y actividad económica del evento", ha señalado "problemas evidentes de organización que requieren una respuesta seria y transparente por parte del Gobierno local".

En una nota de prensa, Muñoz pone el foco, especialmente, en la movilidad, que ha calificado como "el principal punto débil de esta edición". "Lo ocurrido no es puntual, sino la suma de problemas repetidos durante varios días", ha afirmado. En este sentido, el portavoz socialista ha esgrimido incidencias como la falta de refuerzo en el tranvibús --"con colas de hasta dos horas"--, el "colapso" de tráfico en la 'noche del pescaíto' o las "largas esperas para salir de los parkings por falta de regulación".

"Cuando falla la movilidad, se generan desigualdades: hay sevillanos que pueden llegar y otros que no", ha advertido. En este sentido, ha subrayado el impacto en determinados barrios. "Por segundo año consecutivo, zonas del norte de Sevilla han quedado sin conexión directa con la Feria, obligando a trayectos de hasta dos horas y varios transbordos", ha explicado.

Muñoz ha añadido que la sensación de saturación ha sido generalizada. "Hablamos de un recinto desbordado en muchos momentos, con dificultades de acceso, problemas de aforo y una movilidad claramente insuficiente para la demanda real", ha indicado. "El modelo actual concentra demasiada afluencia en pocos días y termina generando colapso", ha sostenido, al tiempo que ha defendido frente a ello una Feria de sábado a sábado "que permita repartir mejor el público y garantizar servicios desde el inicio, incluida la preferia, que hoy se desarrolla sin planificación suficiente".

En esta línea, Muñoz ha advertido de que "se confirma una tendencia clara: el domingo pierde peso real y se convierte prácticamente en un día residual", lo que evidencia un modelo "desequilibrado". El portavoz socialista también ha alertado del aumento de 'taxis pirata' y de problemas en limpieza y seguridad, principalmente en la calle del Infierno.

"Cuando el sistema público no responde, aparecen soluciones fuera de control", ha señalado. Asimismo, ha criticado al alcalde por "cargar" contra La Liga por la coincidencia de un partido del Real Betis con la Feria. "No es una situación excepcional, ha ocurrido en numerosas ocasiones", ha señalado Muñoz, quien ha reprochado que "en lugar de buscar culpables fuera, el alcalde debería centrarse en planificar y prever los refuerzos necesarios en los servicios públicos".