PSOE de Diputación de Sevilla pide a Moreno financiar la retirada del amianto con los 100 millones del canon de residuos

Archivo - Imagen de recurso de una cubierta de amianto - AYUNTAMIENTO DE CARTES - Archivo

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla defenderá en el próximo Pleno provincial una moción en la que se insta a la Junta de Andalucía a asumir de forma urgente "su responsabilidad técnica y financiera" en la elaboración del censo y la posterior retirada de instalaciones con amianto en los municipios.

El PSOE busca frenar "la última práctica" del Ejecutivo de Moreno "de endosar competencias" a las entidades locales con plazos "perentorios y modos amenazantes, sin ofrecer ningún tipo de acompañamiento económico ni técnico", señala la formación en un comunicado.

El diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha lamentado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "actúe de espaldas" a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

"El Gobierno andaluz vuelve a colocar a los ayuntamientos en un orden jerárquico inferior que rompe los principios de lealtad institucional y colaboración de nuestro Estatuto de Autonomía. Ya lo vimos cuando les endosó la responsabilidad de los planes contra el virus del Nilo, que es un problema supramunicipal de salud pública, y lo repiten ahora con una materia tan delicada como el amianto", ha criticado de forma tajante.

'LA JUNTA RECAUDA PERO NO REPARTE'

Domínguez ha calificado de "atropello inadmisible" que la Junta de Andalucía se embolse anualmente más de 100 millones de euros procedentes de la tasa de reciclaje que se recauda a través de los ayuntamientos, "mientras estos no reciben ni un solo euro", para cumplir las directrices medioambientales.

A esta "asfixia" se suma, según el diputado socialista, la propia "incapacidad" del Gobierno del PP, que en ocho años de mandato "ha sido incapaz de culminar la retirada del amianto en las infraestructuras educativas andaluzas que estaba planificada por el anterior ejecutivo socialista hasta 2022".

De este modo, ante "la falta de recursos" de los municipios medianos y pequeños, Domínguez ha remarcado el "escudo institucional" desplegado por la Diputación de Sevilla. Así, mediante la Resolución 3781/2026 de 3 de junio, la Corporación provincial "ha acudido al auxilio" de los pueblos menores de 20.000 habitantes aprobando una línea de subvenciones masiva dotada con 4.195.000 euros para que puedan sufragar la redacción de sus censos de amianto, destaca el comunicado.

La moción del Grupo Socialista exige a la Junta de Andalucía la "activación inmediata" de un Programa de Cooperación Económica Extraordinario dirigido a las diputaciones y ayuntamientos para costear el envío del amianto a gestores autorizados. Además, la propuesta reclama formalmente que se cree un programa específico de financiación utilizando de forma justa el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos para transferir a las entidades locales los fondos que legítimamente les corresponden por sus liquidaciones anuales.