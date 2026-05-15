El PSOE de Sevilla acusa a Sanz de "dejar pasar" el pleno de vivienda para evitar su debate en campaña electoral

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SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha advertido este viernes, 15 de mayo, de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, habría "dejado pasar" el plazo legal para convocar el Pleno Extraordinario sobre Vivienda solicitado por el Grupo Municipal Socialista el pasado 21 de abril, una propuesta que recogía una batería de 43 medidas de choque para "atajar la crisis habitacional" en Sevilla.

Según ha indicado el grupo en una nota de prensa, el objetivo es "garantizar que la ciudadanía pueda acceder a viviendas asequibles". Así, ha acusado al Gobierno local y autonómico, este último bajo el mandado hasta ahora del Partido Popular, de "ofertar Viviendas de Protección Oficial a 350.000 euros".

El grupo ha remarcado que según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y el reglamento del Pleno "la convocatoria, en caso de ser solicitada por la cuarta parte de los concejales, no puede demorarse más de quince días hábiles", por lo que ha lamentado que el plazo habría pasado.

De esta forma, el portavoz socialista cree que la vivienda "no es una prioridad para el Sanz" y que "ha evitado que se debata sobre ella en campaña electoral, ya que la competencia la tiene la Junta de Andalucía".